《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶會再度不思進取嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。近日美股表現顯著向好，可惜港股未有跟隨，只能從跌浪低位反彈，見反彈勢

頭未知能否延續。早前美國聯儲局主席鮑威爾曾經為美股帶來劇烈的波動，但經過一輪激戰後，

好淡雙方已經分出勝負。於美股好友大戶控制大局的環境下。本應屬於港股正式回升的大好機會

。本周末前後若不見港股顯著揚升，即代表好友再度不思進攻。

過去數個月內，港股好友曾經多次於應該大舉進攻時按兵不動，充份反映出他們對後市大幅

上升的信心不足。作為中長線投資者，現應耐心等候大市試出短中期重要支持位，然後才開始捕

捉入市增持現貨的機會。客觀而言，港股現處於反彈乏力，跌浪底尚未確認是否已經出現，我們

應繼續觀察圖表變化，於反覆上落的市況中靜待良機出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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