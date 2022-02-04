  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶會再度不思進取嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。近日美股表現顯著向好，可惜港股未有跟隨，只能從跌浪低位反彈，見反彈勢
頭未知能否延續。早前美國聯儲局主席鮑威爾曾經為美股帶來劇烈的波動，但經過一輪激戰後，
好淡雙方已經分出勝負。於美股好友大戶控制大局的環境下。本應屬於港股正式回升的大好機會
。本周末前後若不見港股顯著揚升，即代表好友再度不思進攻。
　　過去數個月內，港股好友曾經多次於應該大舉進攻時按兵不動，充份反映出他們對後市大幅
上升的信心不足。作為中長線投資者，現應耐心等候大市試出短中期重要支持位，然後才開始捕
捉入市增持現貨的機會。客觀而言，港股現處於反彈乏力，跌浪底尚未確認是否已經出現，我們
應繼續觀察圖表變化，於反覆上落的市況中靜待良機出現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/02/2022
【虛幣世界】節後比特幣仍窄幅上落，美股急跌拖累整體氣氛
財經熱話31/01/2022
【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五
香港要聞31/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
財經熱話31/01/2022
【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！
香港要聞31/01/2022
徐英偉辭任民政局局長　為出席「洪門宴」失當行為負責
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金