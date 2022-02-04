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即市新聞

04/02/2022 19:11

《窩輪匯智－劉嘉輝》油股強勢再現，輪證換馬該如何部署？

　　《窩輪匯智》虎年港股有好表現，雖在內地假期Ａ股休戰、港股通暫停下北水欠奉，恒指裂
口高開收復１００天線位置，收報２４５７３點。早前筆者曾經提及每年年底找出股息最高的「
狗股理論」，在剛過去的一個月已甚有睇頭，以去年股息最多的幾隻藍籌股為例，截至本周五
（４日），升幅不少都有雙位數。就以三桶油為例，中石化（００３８６）及中石油
（００８５７）今年以來升幅均逾１４％，中海油（００８８３）更勁升１８％。其他如中資銀
行、電訊及內房股都有不俗升幅，其中中海外（００６８８）個多月以來便升有近三成之多。
　　
　　近日有不少早著先機的投資者或有意外驚喜，以中石油為例，其相關認購證１９７５５，行
使價３﹒９９元，今年７月到期，由年初約一成價外，升至幾乎在價。其輪證價格隨行使機會增
加而上升，引伸波幅同時上揚亦令輪價漲幅較理論升幅為多，由１月初約３８﹒２點子升至截至
周五的３８﹒９點子，輪價升幅有超過六成，收報０﹒３５元。由此可見，引伸波幅並不一定在
正股上升時下跌，以上的例子可見是價升引伸同樣上升。投資者若認為後市仍有機會較為波動，
令引伸波幅有支持的話，窩輪是作為好倉部署的好選擇。相反，若認為後市波動過後有機會轉靜
，則宜先沽售手持窩輪獲利，再轉以對引伸波幅敏感度較低的窩輪作部署。
　
　　最後一提，輪證上升筆者替讀者高興之餘，投資者亦可考慮換馬續部署好倉。再以上述中石
油認購證１９７５５為例，由於輪價處於０﹒２５元以上，最小跳動價格由０﹒１仙增加至
０﹒５仙，在其他因素不變下令輪價相對正股變動的敏感度以格數計下降。另外，該輪證由１月
初價外變為貼價後實際槓桿亦有減低。投資者不妨考慮將利潤袋袋為安，以部分資金換馬至輪價
於０﹒２５元以下及較價外的認購證以提升敏感度及槓桿，例如中石油認購證１１１９５，行使
價４﹒４８元，今年７月到期，實際槓桿６﹒３倍。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及
財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


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諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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