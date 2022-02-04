《窩輪匯智－劉嘉輝》油股強勢再現，輪證換馬該如何部署？

《窩輪匯智》虎年港股有好表現，雖在內地假期Ａ股休戰、港股通暫停下北水欠奉，恒指裂

口高開收復１００天線位置，收報２４５７３點。早前筆者曾經提及每年年底找出股息最高的「

狗股理論」，在剛過去的一個月已甚有睇頭，以去年股息最多的幾隻藍籌股為例，截至本周五

（４日），升幅不少都有雙位數。就以三桶油為例，中石化（００３８６）及中石油

（００８５７）今年以來升幅均逾１４％，中海油（００８８３）更勁升１８％。其他如中資銀

行、電訊及內房股都有不俗升幅，其中中海外（００６８８）個多月以來便升有近三成之多。



近日有不少早著先機的投資者或有意外驚喜，以中石油為例，其相關認購證１９７５５，行

使價３﹒９９元，今年７月到期，由年初約一成價外，升至幾乎在價。其輪證價格隨行使機會增

加而上升，引伸波幅同時上揚亦令輪價漲幅較理論升幅為多，由１月初約３８﹒２點子升至截至

周五的３８﹒９點子，輪價升幅有超過六成，收報０﹒３５元。由此可見，引伸波幅並不一定在

正股上升時下跌，以上的例子可見是價升引伸同樣上升。投資者若認為後市仍有機會較為波動，

令引伸波幅有支持的話，窩輪是作為好倉部署的好選擇。相反，若認為後市波動過後有機會轉靜

，則宜先沽售手持窩輪獲利，再轉以對引伸波幅敏感度較低的窩輪作部署。



最後一提，輪證上升筆者替讀者高興之餘，投資者亦可考慮換馬續部署好倉。再以上述中石

油認購證１９７５５為例，由於輪價處於０﹒２５元以上，最小跳動價格由０﹒１仙增加至

０﹒５仙，在其他因素不變下令輪價相對正股變動的敏感度以格數計下降。另外，該輪證由１月

初價外變為貼價後實際槓桿亦有減低。投資者不妨考慮將利潤袋袋為安，以部分資金換馬至輪價

於０﹒２５元以下及較價外的認購證以提升敏感度及槓桿，例如中石油認購證１１１９５，行使

價４﹒４８元，今年７月到期，實際槓桿６﹒３倍。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及

財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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