《缸邊隨筆－石鏡泉》也談車公３８籤

《缸邊隨筆》問卜求籤，有人謂是迷信，不足信，說這話者，是對中國的社會教化認識不深

，又或欠危機意識，後果是死了都唔知點解，今次車公三十八籤，足以說明此點。



中國的問卜求籤，是件很莊重的事，歷來，問卜求籤者要求前齋戒沐浴，心要誠，始可搭通

「天地線」，得著「仙機」。這個「天地線」，「仙機」何來，不必深究，要究的，是求得之象

，籤文如何解讀，但萬解、萬讀不離其宗，上上之籤也有事要小心，不可大安旨意；下下之籤，

也不用灰心，要加倍努力，以求脫困。至於中籤就是吉中有凶，凶中有吉，要小心、小心。說白

了，就是無論上、中、下籤，求者都要不驕、不躁、努力、自助，始有天助。不論是黃大仙、天

后、車公等等的籤，莫不是教化人民要積極，要慎，要自身努力。因為人無困，不會問卜，求籤

，諸天神佛，作為個人人的「社工」、「撒瑪利亞會」不叫你正面面對問題，唔通叫你去死咩。



車公靈籤第一籤，上籤是：



帥靈地傑逞英豪，一箭分明點大敖；



得意春風攜滿袖，馬頭聲唱狀元高。



解籤：萬事勝意。



好到痺啦，但車公指示：



訴訟：以和為貴；



自身：努力者必得其成；



疾病：小心腸胃。



可見第一上籤仍要努力，不要使盡𢃇，至於小心腸胃更是可圈可點，萬事勝意嘛，飲多兩杯

，食多慶功宴，怎能不小心腸胃？



車公靈籤第九十五籤，下籤是：



駟馬高車出遠途，今朝赤腳返回廬；



莫非不第人還井，亦似經營乏本歸。



解籤：宜慎小人，萬事不利。



衰到痺，點呢？



要慎小人，但不要以為小人是其他人，這個小人可以是自己死蠢，衰衝動，考慮不周，自然

凡事不利，車公點明會點衰嘞，點呢？放棄？就真正衰了，不放棄，就要慎小人囉。記住，最大

的小人是：自己死蠢，衰衝動，考慮不周。



橫撇一筆，去年不少投資者是否都是「乏本歸」？原因？不要賴人，要反省自己的投資策略

，技術囉。



無論是黃大仙、天后、車公都有最尾的一籤，車公籤是九十六籤即排在九十五之後，如九十

五是下籤，則九十六籤又是否是下下籤？非也，是中籤，籤文：



山水相逢淘沙金，性堅何誤小人言；



只管秉心行正道，舉頭三尺有神前。



解籤：凡事大吉。



正是：籤到盡時疑下下，柳暗花明又可吉。



天后第一百籤是：



求名求利兩相宜，守株待兔未為遲，



片帆若得時更便，到底還他滿載歸。



哈哈，天后籤的柳暗花明是：耐心啲，寶物沉歸底。



黃大仙第一百籤則是：



唐明皇擊鼓催花



百花競放賀陽春，萬物從今盡轉新；



末數莫言窮運至，不知否極泰來頻。



此籤乃收尾第一，是為盡，人運到此是為窮極，窮極無路，轉移在人，窮則變，變則通，此

天運循環。



一眾諸神之籤莫不有教人行穩不踏差錯，今年港的車公３８籤亦如是。



港府要先處理疫情和市民生計



朋友來ａｐｐ論車公廟第三十八籤：



人扳高處求真果，我向低處拾芥薑；



媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。



解釋：《千字文》內有「果珍李奈、菜重芥薑」（「珍」是「珍貴」、「重」是重要），可

以此籤文首二句對應。



首二句繙譯：別人攀高來尋找珍果（「扳」即攀扯），我卻向低處拾取芥薑（「芥薑」是日

常煮食的必需品）。



首句和次句是「口腹之慾」（暗喻「奢侈品，不實際」與「日常餬口」（暗喻「民生飯碗、

實際」）的對照。



末二句繙譯：與其嚮往和喜愛深大的正廳和內室，倒不如喜愛日常煮食的廚房，切莫登山涉

水去強逞英豪。



此二句是指：「與其整日想著與內地、外國通關，倒不如先處理好實際的民生事務，等香港

人有飯食先！」



註：（「奧」原指室內的西南隅，通常是室內深處隱蔽的範圍。籤文中「奧」應指「堂奧」

，「堂奧」指深大的正廳和內室，古人亦暗喻「朝廷」等高貴地方。）



總結：香港政府先要集中處理好香港疫情和人民生計，不要強逞英豪低估風險，急於和各國

人民通關往來。



疫情不是今年有，去年（２０２１）港求得四十五籤也是中籤，不過為政者可有依足車公指

示來行事，給出合格答卷？



首句： 下手須教一著先



就是叫政府和港人要「處理危機要行快一步，且要預先計劃得精準和妥當」。



第二句： 世情局面苦徒然



「苦」即「苦惱」，「徒然」即「白費心機」，劉業強在解籤時主要集中在民生、就業、疫

情和民怨等，正好反映他求籤時心念，因此籤文「世事局面」應指香港經濟、民生、疫情、民怨

等，整句意思是香港整體形勢維持現狀不易改變，有枉費心機的苦惱。



第三、四句：積薪歷火非無事，識者能知火未燃



「積薪厝火」（又作「厝火積薪」）



語出《漢書．卷四八．賈誼傳》：「夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安，

方今之勢，何以異此？」



床下積滿了易燃的柴薪，自己還安心在床上睡覺，一旦柴薪著火，便十分危險。



不過，車公就改為「積薪歷火」，「歷」可能是「過去式」。



所以最後兩句大意是指出現了大火危機還不醒覺，只有識者（看得通透的人）才明白災禍仍

未發生，全因柴薪未曾著火！



總結籤文：政府和港人處理危機要快人一步、審時度勢、早作籌謀，否則經濟、和民生等都

不會改善，白費心機。



至於「疫情」和「民怨」，就如已堆積了的柴薪，去年未釀成大災難，聰明人都知道純屬僥

倖，由於形勢仍未改善，小心一旦火起，鑄成大錯。



三十八籤對港經濟，港股又將如何？



２００２年香港也是如今年般，求得三十八籤，當時是經濟差、股差。唉！



車公對港疫情在去年已講清楚要點做，但一如劉德華話劑：



講你又唔明，明又唔做，做又做錯，錯又唔認，認又唔改。唉！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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