匯控（００００５）周一倫敦回購逾３０９萬股，總值１﹒７４億元

《經濟通通訊社４日專訊》匯控（００００５）公布，本周一（３１日）再通過摩根士丹利
購入約３０９﹒４３萬股公司股份以作註銷，每股作價５﹒２６３０至５﹒３３１０英鎊，總值
約１６３８﹒１６萬英鎊（約１﹒７４億元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控自去年１０月展開新一輪回購計劃，至今合共回購約１﹒５億股。（ｍｈ）
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