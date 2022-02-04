【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭，先食胡再低吸就一流？

《經濟通通訊社記者梁凱菱４日報道》虎年首個交易日，港股毫無懸念地紅盤高開，甫開後

反覆高走。不少股份也發威，以升幅計，「獅王」匯控不算最威，但其連同中銀香港

（０２３８８），為兩隻創５２周新高價的藍籌股。英倫銀行再加息，為不足兩個月內第二次，

匯控可繼續看高一線？不過，觀乎其日線圖形勢，卻有食胡跡象！



＊短線食胡走位？＊



在農曆新年期間，匯控ＡＤＲ已隨美股反彈，截至周三（３日），匯控ＡＤＲ折合港元已觸

及５８元，創近兩年新高。不過，隔晚在英倫銀行宣布加息０﹒２５厘後，其升勢回順，收市報

５７﹒５９元，較周一（１月３１日）收市價高逾４％。

今早港股假後復市，匯控的升幅維持在５％以下，最多漲４﹒９％，高見５７﹒８５元，創

２０２０年２月１７日以來最高。

在匯控的日線圖上，ＲＳＩ及ＳＴＣ均已呈現背馳現象。截至半日收市，ＳＴＣ的％Ｄ及

ＲＳＩ分別報８９﹒９３８及７６﹒８６３，比各自的前高位９７﹒８６７及８８﹒７９５為低

，可見近期的上升動力低於前高位時。頂背馳並不意味股價立即下跌，因為可以呈現雙頂、甚至

三頂背馳現象，現時投資者需步步為營，小心股價的回吐壓力。

事實上，在匯控的周線圖上，５８元、５９元及６０元均為前升浪頂，意味此水平阻力較大

。雖然周線圖形勢仍然顯著向好，惟從１４天ＲＳＩ可見，上升動力也見不足。目前股價已較上

月中旬的前高位５４﹒７元高出逾５％，惟現時的ＲＳＩ僅較同期的前高位高出１％。儘管這並

非背馳現象，但也明顯看到兩者升勢不同步。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊也認為５８－６０元屬較大阻力位。他今早在《經濟通通

訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，早在低位買入的投資者可考慮

分批食胡，候低再補回。觀乎《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》的數據，匯控的普通大戶、中戶、散戶

的主動買沽比率分別報４３：５７、３６：６４、３５：６５，意即在這三個級別的市場參與者

中，沽家的入市態度均較買家進取，部分買家的確有食胡跡象！



＊美英歐幣策，利匯控中長線走勢？＊



雖然短線或要走位，惟長線仍看好？高盛早在假期前已發布報告，指出雖然匯控股價已由

２０２０年９月低位２５﹒７８４元（除淨價計），上升逾１倍，但目前股價仍然接近周期中期

的估值，屬吸引水平。

高盛指出，匯控被視為美國加息受惠股，主要由於其４５％存款為港元或美元，流動性高、

貸存比率低，而且在亞洲及歐洲部分地區擁有強勁的存款分行。在過去兩次的美國加息周期中，

亞洲地區，尤其是香港的淨利息收入表現強勁，抵銷其他地區較疲弱的表現。隨著高盛上調美國

聯儲局的加息預期，最新料在２０２４年底將一共加息１０次，上調匯控２０２２－２０２５年

基本每股盈利預測平均６％，並將目標價由６１元上調至６８元，維持「買入」評級。

高盛又預期，匯控每年股份回購速度將由目前的２０億美元，倍增至２０２５年的４０億美

元；股息料由２０２２年的約４厘，升至２０２５年的約７厘。

至於英國方面，英倫銀行隔晚宣布加息０﹒２５厘至０﹒５厘抗通脹，符合預期。在九名委

員中，四名主張加息半厘；而委員則一致同意開始縮減資產負債表，並預期２０２３年底前完全

出售企業債券。

歐洲央行則繼續按兵不動，行長拉加德沒再提及，今年不太可能加息。消息指，部分決策官

員在會議上提議採取行動，例如加快減少買債。另有分析估計，歐央行將於今年９月開始加息。

