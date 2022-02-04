《盤後部署》恒指紅盤高開高收，惟熊證收清光料下行壓力較大

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股Ｍｅｔａ暴瀉兩成六，美股借勢回調，納指下跌５３８

點或３﹒７４％。然而港股虎年首日大旺，紅盤高開５９０點。阿里巴巴美股逆市收高

０﹒４８％，阿里港股（０９９８８）高開５﹒２６％。此外，英倫銀行一如預期加息，加息四

分之一厘，重磅匯控（００００５）高開近４％，友邦（０１２９９）高開近３％。

港股上午大幅高開後一度見沽壓，惟買盤陸續流入，多個板塊走高。據內媒報道，多家銀行

預計合共提供併購融資支超過３００億人民幣，內房板塊受惠走高，碧服（０６０９８）升逾

７％一度為最佳藍籌。李寧（０２３３１）發起特殊目的收購公司，疊加冬奧開幕利好體育板塊

，股價炒高近８％。

多隻落後藍籌股炒起；創科（００６６９）升８﹒１３％，收報１３８﹒４元；比亞迪

（０１２１１）升７﹒０５％，收報２３７元；百威亞太（０１８７６）升５﹒１１％，收報

２１﹒６元；海底撈（０６８６２）升８﹒２２％，收報１８﹒１６元，為全日最佳藍籌。

恒指午後越買越有，一度升超過８００點，最終全日收報２４５７３，升７７１點或

３﹒２４％，再度收高於百天線，主板成交１１３９﹒０４億元。國指收報８５８４，升２３４

點或２﹒８１％。科指收報５５８１，升１６５點或３﹒０５％。

內地是日為農曆年假，Ａ股市場繼續休市。



＊下周大市或受財新ＰＭＩ數據影響＊



恒指新年紅盤高開高收，多隻落後股份炒起同慶賀，指數重上百天線，ＭＡＣＤ熊差收窄，

短線走勢利好。然而，上個交易日恒指牛熊證街貨比例已達６８﹒８％比３１﹒２％，合計今日

再收回逾１５００張熊證，包括２４５００至２４６００的熊證重貨區，熊證區可謂已盡數殺清

，大戶短線上殺空間已不大，料恒指下周初下行壓力較大。以恒指現時升幅來看，現時恒指支持

位可先看廿天線約２４０００位置，若失守廿天線則下望五十天線會有更大支持。

下周一內地復市，同時公布１月財新中國服務業及綜合ＰＭＩ數據，此前公布的財新中國製

造業ＰＭＩ降至５０以下，若服務業及綜合ＰＭＩ同樣受疫情拖累向下，將為一大沽貨藉口，尤

其今日炒起的弱勢股。（ｈｃ）

