《經濟通通訊社４日專訊》澳洲央行發表季度聲明，指出雖然圍繞通脹問題仍存在不穩定因
素，但在實際通脹超出２％至３％的目標範圍之前，央行不會加息。
聲明指，央行的貨幣政策取得實質性進展，目前判斷通脹的持久性仍為時過早。但聲明亦指
出，通脹在過去７年來首度達到央行目標的中位，央行因此會耐心觀察影響通脹的各種因素。
央行還認為，導致全球及澳洲經濟下行的最大風險仍然是新冠疫情，薪酬上升趨勢則會維持
在溫和水平。（ｊｆ）
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04/02/2022 13:46
【外圍經濟】澳洲央行季度聲明：在通脹超出目標範圍前不會加息
《經濟通通訊社４日專訊》澳洲央行發表季度聲明，指出雖然圍繞通脹問題仍存在不穩定因
素，但在實際通脹超出２％至３％的目標範圍之前，央行不會加息。
聲明指，央行的貨幣政策取得實質性進展，目前判斷通脹的持久性仍為時過早。但聲明亦指
出，通脹在過去７年來首度達到央行目標的中位，央行因此會耐心觀察影響通脹的各種因素。
央行還認為，導致全球及澳洲經濟下行的最大風險仍然是新冠疫情，薪酬上升趨勢則會維持
在溫和水平。（ｊｆ）
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