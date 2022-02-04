【外圍經濟】南韓上月ＣＰＩ按年升３﹒６％，連續４個月超３％

《經濟通通訊社４日專訊》南韓１月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升３﹒６％，高於經
濟學家預估的３﹒４％，前值３﹒７％，是連續第４個月高於３％，遠超２％的央行目標。扣除
燃油和農產品的核心ＣＰＩ亦達３％，是１０年來最高水平。
最新數據顯示，央行自去年８月以來的３次加息未能達到壓抑通脹的效果。分析指出，由於
南韓通脹是國際供應鏈等全球性問題造成，央行未必會在本月的議息會上再次加息。（ｊｆ）
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