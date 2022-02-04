《政經范局－范強》北京冬奧將是中國制度自信的啟航

《政經范局》１９８４年中美建交５周年之際，中華人民共和國第一次派出成完整的體育代

表團，參加了洛杉磯夏季奧運會。這一年也是中國推行改革開放政策的第６年，作為當時一個不

小的成就，黑白電視機在全國普及，洛杉磯奧運會亦因此破天荒增加了數億名收看賽場直播的中

國觀眾。



雖然從電視機上看到的體育競技，圍繞著賽場的可口可樂廣告，以及場內外美國民眾花枝招

展的衣著仍只是黑白影像，但物質生活仍非常貧瘠的中國千家萬戶，都感受到了「美國夢」的赤

橙黃綠青藍紫。



＊１９８４年洛杉磯奧運展示美國夢＊



洛杉磯奧運會除了是中國代表團首次參加之外，亦是首次以私人資金籌辦的奧運會，通過高

效率的成本控制，和豐厚的廣告和贊助收入，使得過往由各國政府籌辦而連連虧損的奧運破天荒

轉虧為盈。這一屆奧運亦因此向中國展示了自由市場和資本槓桿的力量，並開啟了中國全力向美

國為首的西方學習的時代。



不到２５年之後的２００８年，北京第一次主辦了夏季奧運會。這一年，電視屏幕上水立方

已變得五光十色，白色家電已經國產化。９０後出身的中國新生代，現在只能在互聯網上查看黑

白電視機為何物。國產手機、汽車即將興起，基建亦將走出海外。



＊２００８年京奧象徵中國經濟崛起＊



在全球４５億觀眾的注視下，北京上演了一場以東方歷史和文化為主題，盛況空前的奧運開

幕式，並喊出「同一個世界，同一個夢想」的口號。此時在太平洋的彼岸，美國的次貸危機卻正

演變成整個華爾街的金融海嘯。為了促成中國加入救市，美國朝野還特別向中國拋出了中美兩國

集團（Ｇ２）的「桂冠」。



２００８年的北京夏季奧運，亦因此象徵了中國經濟崛起的啟航。這一年亦正值美國的總統

選舉年，即將成為美國史上首位黑人總統的奧巴馬，目睹北京奧運展示出的中國經濟崛起，提出

了「亞洲再平衡」戰略，為美國全力圍堵中國拉開了序幕。



又過了不到１５年，北京將於今晚（４日）舉行冬奧開幕式，成為首個舉辦過夏季和冬季奧

運的城市。曾在洛杉磯奧運會上奪得３枚金牌而令全國歡騰的體操運動員李寧，近４０年後已成

為冬奧的主要運動品牌贊助商。



＊２０２２年北京冬奧享受比賽＊



而２０００後的中國青年，現在要從電影上了解中國女排參加洛杉磯奧運的往事。當電影《

奪冠》在新冠疫情下播出時，推動了當代中國社會的一場集體懷舊。或許這場懷舊給朗平率領的

中國女排帶來了過多的壓力，結果在東京奧運會上八強不入。



當中國女排從東京返國時，國內輿論對於她們的落敗引發了短暫的辯論，諸如訓練方式、更

新換代問題等等，更多的是平常心處之。內地媒體評如是稱：「徹底卸掉冠軍包袱，享受奧運比

賽，何嘗不是女排的另一種成長？」



獲得五連冠的中國女排，曾經背負中國崛起的光環，而今天的中國運動員則可以更為專注於

「享受」比賽，他們投身的體育項目亦更多元化，且享有過去難以想像的培訓資源。中國作為「

基建狂魔」而締造的冬奧場館、國產全自動智能餐廳和虛擬訓練設施，則將擔負起對外展示「中

國製造」的工作。



＊冬奧開幕式將展示制度自信＊



更為重要的是，在經歷了迄今５年的中美「激烈競爭」，和長達２年的新冠疫情後，中國將

在今年冬奧展示一種可以與西方並駕齊驅的持久、穩定而具有競爭力的制度自信，這不僅是體現

在美國急於打壓的「中國製造」能力上，也體現在大規模高效管理上。



今晚的開幕式表演會伴隨著「一起向未來」的口號，向世界展示中國制度自信的啟航。中國

在２０２０年的春節通過武漢封城對外展示了這種實力，而在歐美普遍走向與病毒共存的今天，

各國運動員將在北京冬奧親身體驗中國式的「清零」管理，並用抖音來分享他們的看法。



１９８４年曾在黑白電視機前觀看直播的中國觀眾，今晚將捧著５Ｇ手機觀看北京冬奧直播

的赤橙黃綠青藍紫，反倒是美國重回到意識型態之爭的「單色系」。也正是這一年，在美國發起

外交杯葛北京冬奧的同時，聯邦政府的債務已由奧巴馬時期的９萬億美元，爆增至拜登時期的

３０萬億美元。



羅馬並非一日建成，羅馬亦並非在一日內崩潰。從洛杉磯奧運到北京冬奧的３８年，見證了

中美兩個大國關係的起伏與興衰。這兩個能對全球局勢產生重大影響的國家，對內自當居安思危

，勤於自省。而冬奧的開幕亦為一個更為宏大的議題提供契機，那就是大國政治，能為世界各國

及人民帶來甚麼碩果？《經濟通通訊社評論員 范強》

