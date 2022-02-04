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即市新聞

04/02/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶進攻目標恒指２４５９９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、金
融業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、龍湖集團（００９６０）與信和置業（０００８３），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選時代天使（０６６９９）、金蝶國際（００２６８）與金斯瑞生物科技（０１５４８）。
　　本周只得個半交易日，若港股於假後不見顯著下跌，我們可假設大戶沒有往下殺掉更多指數
牛證的意圖。現時恒指牛證的重貨區為２２５００－２２５９９，恒指熊證則為２４５００－
２４５９９。若淡友大戶成功攻抵２２５００，將共有２０３隻恒指牛證被殺掉，威力等同
７７１６張恒指期貨淡倉。觀乎已經顯著轉強的市勢，他們成功的機會不大。另一方面，若好友
大戶成功攻抵２４５９９，將共有７１隻恒指熊證被殺掉，威力等同１５４２張恒指期貨好倉，
相信他們已將此作為進攻目標。因此，港股短期後市可略為看高一線。《經濟通及交易通首席顧
問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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