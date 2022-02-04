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即市新聞

04/02/2022 08:42

【虛幣世界】節後比特幣仍窄幅上落，美股急跌拖累整體氣氛

　　《經濟通通訊社４日專訊》本日為農曆大年初初四，加密貨幣市場大致維持平靜局面，比特
幣仍以窄幅上落為主，而隔晚美股大跌拖累大市氣氛，一些分析師對加密貨幣等投機性產品態度
保持謹慎，預計緊縮初期將會轉向波動性較少的資產品。雖然市場對加密貨幣產品不太看好，但
市場預計資金會從其他山寨幣轉移至比特幣。
　　加密期權交易所　Ｄｅｒｉｂｉｔ向外界表示，平台上的以太幣（以太坊區塊鏈的原生加密
貨幣）期權交易量在１月份比１２月份增長了３６％。對於比特幣期權，同期交易量增長了
１０％。交易量增加的部分原因是由於　１　月份價格下跌，儘管交易量很大，但較低的價格水
平使得以美元計算的總交易量略低於上個月。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元３７１３８﹒２９（美元．下同），跌０﹒４６％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報２６８１﹒３６元，跌０﹒５１％；艾達幣報１﹒０５元，跌
０﹒８５％；瑞波幣報０﹒６０６３元，跌０﹒６２％。（ｕｌ）

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