《異動股》英倫銀行加息０﹒２５厘，匯控升近４％，友邦升近３％

《經濟通通訊社４日專訊》金融股高開；匯控（００００５）現價升３﹒９％，報５７﹒３

元，該股成交約３２９萬股，涉資１﹒８８億元，盤中高見５７﹒３元，最低見５７﹒３元；友

邦（０１２９９）升２﹒９８％，報８３﹒０５元；渣打（０２８８８）升３﹒８５％，報

５８﹒０５元。

英倫銀行議息後宣布加息０﹒２５厘，將指標利率升至０﹒５厘，央行行長貝利表示，薪資

上漲過快導致通脹失控。然歐洲央行決定維持利率不變，但行長拉加德對歐元區通脹過快表達了

關注，且沒有重申今年不太可能加息的立場。

且英倫銀行委員同時表達超鷹立場，９位成員中，有４位認為應該加息０﹒５厘，至

０﹒７５厘，主張加幅超越歷來幅度。

隔晚金融股ＡＤＲ表現強勁；匯控（００００５）ＡＤＲ較港股升４﹒４０％，折合港元

５７﹒５８；友邦（０１２９９）ＡＤＲ較港股升３﹒０１％，折合港元８３﹒０８；中銀香港

（０２３８８）ＡＤＲ較港股升２﹒６１％，折合港元３０﹒７８。

現時，恒生指數報２４３９２，升５９０點或升２﹒４８％，主板成交４９﹒２３億元。國

企指數報８５３２，升１８２點或升２﹒１９％。恒生科技指數報５５５５，升１３８點或升

２﹒５６％。

即月期指新報２４２９５，升４３３點，低水９８點。即月國指期貨報８５３４，升１６９

點，高水２點。即月科指期貨新報５５５５，升１１６點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５７﹒３０元 升３﹒９０％

友邦（０１２９９） ８３﹒０５元 升２﹒９８％

渣打（０２８８８） ５８﹒０５元 升３﹒８５％

恒生（０００１１） １５８﹒４０元 升２﹒９２％

中銀（０２３８８） ３０﹒２５元 升０﹒８３％

大新銀行（０２３５６） ７﹒４９元 升１﹒４９％

東亞（０００２３） １３﹒３０元 升０﹒１５％

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（ｈｃ）

