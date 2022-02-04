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即市新聞

04/02/2022 09:30

《異動股》英倫銀行加息０﹒２５厘，匯控升近４％，友邦升近３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》金融股高開；匯控（００００５）現價升３﹒９％，報５７﹒３
元，該股成交約３２９萬股，涉資１﹒８８億元，盤中高見５７﹒３元，最低見５７﹒３元；友
邦（０１２９９）升２﹒９８％，報８３﹒０５元；渣打（０２８８８）升３﹒８５％，報
５８﹒０５元。
　　英倫銀行議息後宣布加息０﹒２５厘，將指標利率升至０﹒５厘，央行行長貝利表示，薪資
上漲過快導致通脹失控。然歐洲央行決定維持利率不變，但行長拉加德對歐元區通脹過快表達了
關注，且沒有重申今年不太可能加息的立場。
　　且英倫銀行委員同時表達超鷹立場，９位成員中，有４位認為應該加息０﹒５厘，至
０﹒７５厘，主張加幅超越歷來幅度。
　　隔晚金融股ＡＤＲ表現強勁；匯控（００００５）ＡＤＲ較港股升４﹒４０％，折合港元
５７﹒５８；友邦（０１２９９）ＡＤＲ較港股升３﹒０１％，折合港元８３﹒０８；中銀香港
（０２３８８）ＡＤＲ較港股升２﹒６１％，折合港元３０﹒７８。
　　現時，恒生指數報２４３９２，升５９０點或升２﹒４８％，主板成交４９﹒２３億元。國
企指數報８５３２，升１８２點或升２﹒１９％。恒生科技指數報５５５５，升１３８點或升
２﹒５６％。
　　即月期指新報２４２９５，升４３３點，低水９８點。即月國指期貨報８５３４，升１６９
點，高水２點。即月科指期貨新報５５５５，升１１６點，平水。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　５７﹒３０元　升３﹒９０％
　　友邦（０１２９９）　　　　８３﹒０５元　升２﹒９８％
　　渣打（０２８８８）　　　　５８﹒０５元　升３﹒８５％
　　恒生（０００１１）　　　１５８﹒４０元　升２﹒９２％
　　中銀（０２３８８）　　　　３０﹒２５元　升０﹒８３％
　　大新銀行（０２３５６）　　　７﹒４９元　升１﹒４９％
　　東亞（０００２３）　　　　１３﹒３０元　升０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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