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即市新聞

04/02/2022 13:18

恒指午後升幅曾擴大逾７３０點，匯控貢獻１００點

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒指午後延續早段升勢，升幅擴大至逾７３０點，成分股中以匯
控（００００５）作出逾１００點貢獻最大，匯控現價升４﹒５３％，報５７﹒６５元，該股成
交約３９４７萬股，涉資２２﹒６８億元，盤中高見５７﹒８５元，最低見５７﹒１元；阿里
（０９９８８）升５﹒０９％，報１１９﹒８元；友邦（０１２９９）升５﹒０８％，報
８４﹒７５元；美團（０３６９０）升３﹒１％，報２２６﹒４元。
　　現時，恒生指數報２４５２０，升７１７點或升３﹒０２％，主板成交６９４﹒９７億元。
國企指數報８５６４，升２１４點或升２﹒５７％。恒生科技指數報５５６７，升１５１點或升
２﹒７９％。
　　即月期指新報２４５０７，升６４５點，低水１３點。即月國指期貨報８５７３，升２０８
點，高水９點。即月科指期貨新報５５７３，升１３４點，高水６點。
　　上證綜合指數報３３６１，跌３２點或跌０﹒９７％，成交３５３７﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３２８，跌７０點或跌０﹒５３％，成交２３０３﹒４２億元人民幣。

　
　　　　　　對恒指升幅有較大貢獻的股份表現
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　５７﹒６５元　升４﹒５３％
　　阿里（０９９８８）　１１９﹒８元　升５﹒０９％
　　友邦（０１２９９）　８４﹒７５元　升５﹒０８％
　　美團（０３６９０）　２２６﹒４元　　升３﹒１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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