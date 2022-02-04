恒指午後升幅曾擴大逾７３０點，匯控貢獻１００點

《經濟通通訊社４日專訊》恒指午後延續早段升勢，升幅擴大至逾７３０點，成分股中以匯

控（００００５）作出逾１００點貢獻最大，匯控現價升４﹒５３％，報５７﹒６５元，該股成

交約３９４７萬股，涉資２２﹒６８億元，盤中高見５７﹒８５元，最低見５７﹒１元；阿里

（０９９８８）升５﹒０９％，報１１９﹒８元；友邦（０１２９９）升５﹒０８％，報

８４﹒７５元；美團（０３６９０）升３﹒１％，報２２６﹒４元。

現時，恒生指數報２４５２０，升７１７點或升３﹒０２％，主板成交６９４﹒９７億元。

國企指數報８５６４，升２１４點或升２﹒５７％。恒生科技指數報５５６７，升１５１點或升

２﹒７９％。

即月期指新報２４５０７，升６４５點，低水１３點。即月國指期貨報８５７３，升２０８

點，高水９點。即月科指期貨新報５５７３，升１３４點，高水６點。

上證綜合指數報３３６１，跌３２點或跌０﹒９７％，成交３５３７﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１３３２８，跌７０點或跌０﹒５３％，成交２３０３﹒４２億元人民幣。





對恒指升幅有較大貢獻的股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５７﹒６５元 升４﹒５３％

阿里（０９９８８） １１９﹒８元 升５﹒０９％

友邦（０１２９９） ８４﹒７５元 升５﹒０８％

美團（０３６９０） ２２６﹒４元 升３﹒１％

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（ｐｃ）

