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即市新聞

04/02/2022 12:45

《午市前瞻》虎年首日紅盤高開，專家指匯控現價追不過

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收市報２４４４７，升６４５點或２﹒７１％，主
板成交６４１﹒７７億元。恒生中國企業指數報８５３５，升１８５點或２﹒２２％。恒生科技
指數報５５４０，升１２３點或２﹒２９％。

＊溫鋼城：恒指百天線見阻力＊

　　美股連升幾日後受Ｍｅｔａ拖累集體回吐，惟港股壬寅虎年首個交易日，恒指紅盤高開
５９０點，ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示
，恒指今日高開主要因為市場預期美股今晚將會再次造好，因亞馬遜業績理想，預期將帶動美股
回上。溫鋼城指恒指百天線前將再見阻力，突破後才能上望２５０００大關，底部支持則位於早
前低位２３５００。

＊匯控或見６８元，十天線吸納才合理＊

　　英倫銀行宣布加息０﹒２５厘，將指標利率升至０﹒５厘，早前落鑊炒加息的匯控
（００００５）今日半日再升超過４％，惟５８元前有較大阻力。溫鋼城指自己去年１２月看匯
控６０元目標，現時已接近，預期今季內到價，亦看好英國未來的加息周期將持續利好匯控上行
，預期或會一如高盛預期的６８元目標。但他預期此後匯控股價增速會減慢，現價水平追入較為
「雞肋」，未持貨者待回落十天線吸納較會合適。
　　紐約期油突破９０美元水平，油股續有炒作；溫鋼城預期此後天氣將會回暖，除非俄烏開戰
，否則油價上行空間不大，建議現時油股宜減倉一半，剩餘部分可博油價炒上。（ｈｃ）

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