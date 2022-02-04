《美元走勢－羅明立》歐央政策立場有變，可短線吸納歐元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒００ １１５﹒０５ １１４﹒８１

歐元╱美元 １﹒１４５８ １﹒１４７２ １﹒１４３２

英鎊╱美元 １﹒３５９０ １﹒３６１５ １﹒３５８２

美元╱瑞郎 ０﹒９２０５ ０﹒９２１４ ０﹒９１９３

美元╱港元 ７﹒７９８２ ７﹒７９８８ ７﹒７９３２

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《美元走勢》恭喜發財，祝大家虎年身體健康，如意吉祥！

新春假期期間，美匯指數大幅調整，有聯儲官員指收緊貨幣的同時，局方希望避免對經濟造

成不必要的擾亂，亦有官員表示並不贊成３月採取行動時要加息０﹒５％。分析認為聯儲局未必

如之前普遍預期的那樣急進收水。１月ＡＤＰ私人職位意外不增反跌，減少３０﹒１萬份；而上

周初次申領失業救濟人數為２３﹒８萬，好過預期。更重要的是，英倫銀行議息後加息

０﹒２５％，在９名投票的委員中有４位支持加息０﹒５％，央行表明會繼續加息縮表對抗通脹

。而歐洲央行雖然維持利率不變，但行長承認通脹會持續並有上升風險；更不再提出今年不會加

息的言論。市場認為立場轉鷹，年中或會開始加息。

其他經濟體央行逐步跟上收水步伐，聯儲局亦有聲音表達調整政策要顧及經濟情況，導致美

元大幅調整，跌至１００天線的９５﹒１８才暫時喘定。美匯連跌５日後迎來１月非農數據，市

場預期增長只有１３﹒４萬，而美國政府近期已警告１月的數據受季節性及疫情影響，估計數字

會偏低。美匯大幅調整後應不至於全無還手之力，但其他央行同樣加快收水令美元優勢大減，美

匯或有反彈卻未必能短時間重拾升勢，９５﹒８０及９６﹒２０為上方阻力。歐元突破１００天

線後有機挑戰１﹒１４８０╱１﹒１５２０阻力區，央行政策立場有變應利好歐元，

１﹒１３５０附近可短線吸納。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１３７５ １﹒１０８０ １﹒１３２５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５３０ １﹒３６５０ １﹒３４８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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