《美元走勢－羅明立》歐央政策立場有變，可短線吸納歐元

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １１５﹒００ １１５﹒０５ １１４﹒８１
歐元╱美元 １﹒１４５８ １﹒１４７２ １﹒１４３２
英鎊╱美元 １﹒３５９０ １﹒３６１５ １﹒３５８２
美元╱瑞郎 ０﹒９２０５ ０﹒９２１４ ０﹒９１９３
美元╱港元 ７﹒７９８２ ７﹒７９８８ ７﹒７９３２
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《美元走勢》恭喜發財，祝大家虎年身體健康，如意吉祥！
新春假期期間，美匯指數大幅調整，有聯儲官員指收緊貨幣的同時，局方希望避免對經濟造
成不必要的擾亂，亦有官員表示並不贊成３月採取行動時要加息０﹒５％。分析認為聯儲局未必
如之前普遍預期的那樣急進收水。１月ＡＤＰ私人職位意外不增反跌，減少３０﹒１萬份；而上
周初次申領失業救濟人數為２３﹒８萬，好過預期。更重要的是，英倫銀行議息後加息
０﹒２５％，在９名投票的委員中有４位支持加息０﹒５％，央行表明會繼續加息縮表對抗通脹
。而歐洲央行雖然維持利率不變，但行長承認通脹會持續並有上升風險；更不再提出今年不會加
息的言論。市場認為立場轉鷹，年中或會開始加息。
其他經濟體央行逐步跟上收水步伐，聯儲局亦有聲音表達調整政策要顧及經濟情況，導致美
元大幅調整，跌至１００天線的９５﹒１８才暫時喘定。美匯連跌５日後迎來１月非農數據，市
場預期增長只有１３﹒４萬，而美國政府近期已警告１月的數據受季節性及疫情影響，估計數字
會偏低。美匯大幅調整後應不至於全無還手之力，但其他央行同樣加快收水令美元優勢大減，美
匯或有反彈卻未必能短時間重拾升勢，９５﹒８０及９６﹒２０為上方阻力。歐元突破１００天
線後有機挑戰１﹒１４８０╱１﹒１５２０阻力區，央行政策立場有變應利好歐元，
１﹒１３５０附近可短線吸納。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１３７５ １﹒１０８０ １﹒１３２５
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５３０ １﹒３６５０ １﹒３４８０
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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