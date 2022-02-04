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即市新聞

04/02/2022 15:23

《美元走勢－羅明立》歐央政策立場有變，可短線吸納歐元

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒００　１１５﹒０５　１１４﹒８１
　　歐元╱美元　１﹒１４５８　１﹒１４７２　１﹒１４３２
　　英鎊╱美元　１﹒３５９０　１﹒３６１５　１﹒３５８２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２０５　０﹒９２１４　０﹒９１９３
　　美元╱港元　７﹒７９８２　７﹒７９８８　７﹒７９３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》恭喜發財，祝大家虎年身體健康，如意吉祥！
　　新春假期期間，美匯指數大幅調整，有聯儲官員指收緊貨幣的同時，局方希望避免對經濟造
成不必要的擾亂，亦有官員表示並不贊成３月採取行動時要加息０﹒５％。分析認為聯儲局未必
如之前普遍預期的那樣急進收水。１月ＡＤＰ私人職位意外不增反跌，減少３０﹒１萬份；而上
周初次申領失業救濟人數為２３﹒８萬，好過預期。更重要的是，英倫銀行議息後加息
０﹒２５％，在９名投票的委員中有４位支持加息０﹒５％，央行表明會繼續加息縮表對抗通脹
。而歐洲央行雖然維持利率不變，但行長承認通脹會持續並有上升風險；更不再提出今年不會加
息的言論。市場認為立場轉鷹，年中或會開始加息。
　　其他經濟體央行逐步跟上收水步伐，聯儲局亦有聲音表達調整政策要顧及經濟情況，導致美
元大幅調整，跌至１００天線的９５﹒１８才暫時喘定。美匯連跌５日後迎來１月非農數據，市
場預期增長只有１３﹒４萬，而美國政府近期已警告１月的數據受季節性及疫情影響，估計數字
會偏低。美匯大幅調整後應不至於全無還手之力，但其他央行同樣加快收水令美元優勢大減，美
匯或有反彈卻未必能短時間重拾升勢，９５﹒８０及９６﹒２０為上方阻力。歐元突破１００天
線後有機挑戰１﹒１４８０╱１﹒１５２０阻力區，央行政策立場有變應利好歐元，
１﹒１３５０附近可短線吸納。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１３７５　１﹒１０８０　１﹒１３２５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒３５３０　１﹒３６５０　１﹒３４８０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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