【新冠肺炎】匯豐中環卓越理財中心暫停服務

《經濟通通訊社４日專訊》匯豐表示，由於一名職員於新型冠狀病毒檢測呈陽性，由即日
（４日）起，暫停中環卓越理財中心（香港中環皇后大道中２９號地庫及閣樓）的服務，直至另
行通知。位於地面的中環理財易中心將維持正常服務。
該名職員最後上班日期為１月２８日。分行所有員工都有遵從銀行指引，在當值期間均有戴
上口罩，並且每日都會進行體溫檢測。（ｂｉ）
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