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04/02/2022 14:47

【新冠肺炎】林鄭下午５時３０分見傳媒，料交代收緊社交距離措施

　　《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午５時３０分會見傳媒，預料將交代新
一輪社交距離防疫措施。
　　食物及衞生局昨日（３日）發出預警，指本港受變種病毒株Ｄｅｌｔａ和Ｏｍｉｃｒｏｎ夾
擊，社區亦有多條活躍的隱形傳播鏈，形容疫情令人擔憂，再次呼籲市民減少社交活動，又預告
正考慮進一步收緊社交距離措施，包括擴大表列處所的規管範圍、收緊公眾地方群組聚集的限制
等。（ｂｉ）

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