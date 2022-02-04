【新冠疫苗】希慎協助政府設立「衛星社區疫苗接種中心」

《經濟通通訊社４日專訊》希慎興業（０００１４）表示，近日疫情嚴峻，集團協助政府在

禮頓中心設立「衛星社區疫苗接種中心」以方便市民接種疫苗，協力對抗疫情，並將於下周五

（１１日）開始運作。

希慎興業主席利蘊蓮表示，很高興能竭盡所能，協助政府推動接種新冠肺炎疫苗。為市民接

種疫苗，對社會回復正常，至關重要，相信在銅鑼灣利園增設一個非政府的疫苗接種中心，在運

作和宣傳推廣上，均有助疫苗接種的工作。（ｂｉ）

