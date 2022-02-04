證監會：去年ＭＳＣＩ　Ａ股期貨增長已超過科指期貨同期水平

《經濟通通訊社４日專訊》證監會公布去年環球及香港證券市場回顧的研究論文指，就成交

量及未平倉合約數量而言，ＭＳＣＩ Ａ股期貨合約已經成為港交所ＭＳＣＩ指數衍生產品之中

最大的指數期貨。自產品上市以來，ＭＳＣＩ Ａ股期貨的成交量和未平倉合約數量普遍超過恆

生科技指數期貨的同期水平。

證監會文章指，在２０２１年１０月１８日至１２月３１日期間，ＭＳＣＩ Ａ股期貨的平均

每日成交量為１１５５８張合約，名義價值為７﹒９４億美元（約６２億元）。截至２０２１年

底，未平倉合約數量上升至３１７１０張合約，名義價值為２１﹒６７億美元（約１６９億元）

。

過去數年，香港市場的結構發生了重大變化，科技股變得愈來愈重要。這些股票（包括擁有

不同投票權架構的公司及第二上市股票）上市，大幅提振了交易活動。這些科技股通常都是知名

品牌及大型股，故投資者興趣濃厚。在２０２１年，它們佔股票市場成交額的３５％（２０１６

年為９％），而恒指成分股（科技股除外）的佔比則下跌至２７％（２０１６年為４５％）；及

恒生科技指數的成交額比率上升至 ９９％（２０１６年為４９％），遠高於恒指成分股（科技

股除外）的４６％（２０１６年為２９％）。

文章說，一般來說，科技股相對較為波動，其歷史市盈率亦處於高水平（截至２０２１年底

，恒生科技指數：１４﹒９倍；恒指：９﹒３倍），可能會對大市構成影響。

２０２１年，交易所買賣衍生產品的平均每日成交量與２０２０年相比高出２﹒５％。

（ｃｌ）

