  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2022 18:14

證監會：去年ＭＳＣＩ　Ａ股期貨增長已超過科指期貨同期水平

　　《經濟通通訊社４日專訊》證監會公布去年環球及香港證券市場回顧的研究論文指，就成交
量及未平倉合約數量而言，ＭＳＣＩ　Ａ股期貨合約已經成為港交所ＭＳＣＩ指數衍生產品之中
最大的指數期貨。自產品上市以來，ＭＳＣＩ　Ａ股期貨的成交量和未平倉合約數量普遍超過恆
生科技指數期貨的同期水平。
　證監會文章指，在２０２１年１０月１８日至１２月３１日期間，ＭＳＣＩ　Ａ股期貨的平均
每日成交量為１１５５８張合約，名義價值為７﹒９４億美元（約６２億元）。截至２０２１年
底，未平倉合約數量上升至３１７１０張合約，名義價值為２１﹒６７億美元（約１６９億元）

　　過去數年，香港市場的結構發生了重大變化，科技股變得愈來愈重要。這些股票（包括擁有
不同投票權架構的公司及第二上市股票）上市，大幅提振了交易活動。這些科技股通常都是知名
品牌及大型股，故投資者興趣濃厚。在２０２１年，它們佔股票市場成交額的３５％（２０１６
年為９％），而恒指成分股（科技股除外）的佔比則下跌至２７％（２０１６年為４５％）；及
恒生科技指數的成交額比率上升至　９９％（２０１６年為４９％），遠高於恒指成分股（科技
股除外）的４６％（２０１６年為２９％）。
　　文章說，一般來說，科技股相對較為波動，其歷史市盈率亦處於高水平（截至２０２１年底
，恒生科技指數：１４﹒９倍；恒指：９﹒３倍），可能會對大市構成影響。
　　２０２１年，交易所買賣衍生產品的平均每日成交量與２０２０年相比高出２﹒５％。
（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核
財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍　美銀看405元　新能源車股踩油狂飆
財經熱話04/02/2022
【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金