【夜期時段】即月期指最新報２４５２２點，跌２２點，低水５１點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５２７點，跌１７點，低水４６

點，最新報２４５２２點，跌２２點，低水５１點，合約成交２１５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５８６點，跌１１點，高水２點，最新報８５８６點，跌

１１點，高水２點，合約成交２６１張。

