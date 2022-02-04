【夜期時段】即月期指最新報２４５２２點，跌２２點，低水５１點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５２７點，跌１７點，低水４６
點，最新報２４５２２點，跌２２點，低水５１點，合約成交２１５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５８６點，跌１１點，高水２點，最新報８５８６點，跌
１１點，高水２點，合約成交２６１張。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
|財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊 李寧安踏齊飆逾半成惟匯證降評級及目標價
|香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科 教師需接受考核
|財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍 美銀看405元 新能源車股踩油狂飆
|財經熱話04/02/2022
【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？
|專訪04/02/2022
【專訪】陶冬：中國將進高收入國家行列，未來拼的是教育、醫療及科研等（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰