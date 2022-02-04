【新冠肺炎】林鄭：第五波疫情屬兩年來最惡劣

《經濟通通訊社４日專訊》本港新冠肺炎第五波疫情嚴峻，並持續惡化。行政長官林鄭月娥

表示，這次第五波是兩年疫情以來最惡劣，因涉及各個行業，至今錄得逾２２０宗源頭不明個案

，而Ｏｍｉｃｏｒｎ傳播力強，在住宅亦出現橫向及直向傳播。

她表示，正加大力度採取污水監測樣本，發覺警號愈多，情況令人十分擔心，目前目標仍然

是動態清零。（ｓｌ）

