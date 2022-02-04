【新冠肺炎】邱騰華：繼續與商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策

《經濟通通訊社４日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華接受《商業電台》訪問時表示，防

疫及經貿政策二合為一，如不做好防疫工作，只會對各行各業造成打擊，即使每個國家有不同措

施，但目的同樣是想保障市民健康，亦將繼續與商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策。

他表示，去香港在貿易創下驕人成就，外貿總額創歷史新高，年內有１０萬億元貨值貨物進

出香港，較２０１８年高近１６％，亦指在美國施加貿易限制下仍有突破，反映香港能在改變的

環境中把握有利因素。

他預期，「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）的１５個成員國將成為未來１０至２０年

間增長最快經濟體，而香港身處當中最有利位置，目前政府正努力及早加入，ＲＣＥＰ將會於全

面實施後１８個月增加新成員，相信香港會被首先考慮，加入該協定後亦有助香港進一步開拓市

場。

對於有數據指出美國公司駐港總部為１８年來最少，他認為，疫情下企業會按自身情況作人

手調配，或轉為電子商貿、遙距工作。另外，有關數字或受地緣政治影響，因中美仍互相實行懲

罰性關稅，所以必然會影響兩地貿易。他強調歡迎任何人來港經商，並沒有設限，去年母公司在

海外及內地的駐港公司數目創新高，證明了香港吸引力沒有減少。（ｂｎ）

