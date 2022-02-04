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04/02/2022 10:02

【新冠肺炎】渣打香港：一名上水中心分行員工確診感染新冠肺炎

　　《經濟通通訊社４日專訊》渣打香港公布，接獲一名上水中心分行員工通知其確診新冠肺炎
，該員工主要於後勤辦公室工作，於病毒潛伏期間未有與客戶緊密接觸。該員工１月３１日最後
一日上班，工作期間一直佩戴口罩。上水中心分行及鄰近之北香港優先理財中心已暫時關閉進行
徹底清潔消毒，直至另行通知。（ｂｎ）

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