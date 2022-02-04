【新冠肺炎】渣打香港：一名上水中心分行員工確診感染新冠肺炎

《經濟通通訊社４日專訊》渣打香港公布，接獲一名上水中心分行員工通知其確診新冠肺炎

，該員工主要於後勤辦公室工作，於病毒潛伏期間未有與客戶緊密接觸。該員工１月３１日最後

一日上班，工作期間一直佩戴口罩。上水中心分行及鄰近之北香港優先理財中心已暫時關閉進行

徹底清潔消毒，直至另行通知。（ｂｎ）

