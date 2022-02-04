【內房困局】據報世茂許榮茂再抵押中環中心為倫敦物業額外擔保

《經濟通通訊社４日專訊》據《明報》引述市場消息報道，世茂集團（００８１３）主席許
榮茂繼早前抵押名下３層中環中心提取約１４億元貸款後，他於１月初再抵押另外２層中環中心
物業，為旗下海外物業投資提供額外擔保。
消息稱，許榮茂今次抵押並非直接換取貸款，而是為他個人名下另一個位於倫敦物業
Ｃｈｒｉｓｔ Ｃｈｕｒｃｈ Ｃｏｕｒｔ辦公樓一筆約１７億元貸款提供額外擔保。（ａｃ）
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