【內房困局】據報世茂許榮茂再抵押中環中心為倫敦物業額外擔保

《經濟通通訊社４日專訊》據《明報》引述市場消息報道，世茂集團（００８１３）主席許

榮茂繼早前抵押名下３層中環中心提取約１４億元貸款後，他於１月初再抵押另外２層中環中心

物業，為旗下海外物業投資提供額外擔保。

消息稱，許榮茂今次抵押並非直接換取貸款，而是為他個人名下另一個位於倫敦物業

Ｃｈｒｉｓｔ Ｃｈｕｒｃｈ Ｃｏｕｒｔ辦公樓一筆約１７億元貸款提供額外擔保。（ａｃ）

