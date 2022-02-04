香港科技探索：ＨＫＴＶｍａｌｌ小部份客戶資料遭未經授權取覽

《經濟通通訊社４日專訊》香港科技探索（０１１３７）公布，於１月２６日發現其電腦系

統出現不正常及可疑的活動。有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽ＨＫＴＶｍａｌｌ的客

戶資料。根據現時的調查顯示，ＨＫＴＶｍａｌｌ之４３８萬登記客戶資料中，僅有小部份資料

被取覽。

被未經授權取覽的資料可能包括：賬戶登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、及登記及聯絡

之電郵；２０１４年１２月至２０１８年９月訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話；及

若客戶曾連結ＨＫＴＶｍａｌｌ賬戶至Ｆａｃｅｂｏｏｋ賬戶或ＡｐｐｌｅＩＤ，則可能包括

Ｆａｃｅｂｏｏｋ賬戶中之生日日期、Ｆａｃｅｂｏｏｋ登記人稱謂、Ｆａｃｅｂｏｏｋ電郵或

ＡｐｐｌｅＩＤ。

公告指，公司已立即採取行動阻截事件，於１月２７日聘用兩家具行業領導地位之網絡保安

公司進行調查，並進一步加強ＨＫＴＶｍａｌｌ的網絡及系統之保安措施。現時沒有證據顯示客

戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失。

集團強調，縱使沒有證據顯示有任何客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失，公司將

對因該事件而在ＨＫＴＶｍａｌｌ進行的任何未經授權的購買行為承擔責任。此外，公司已將該

事件向香港警務署及香港個人資料私隱專員公署報告。並將透過電郵或ＨＫＴＶｍａｌｌ的系統

訊息通知可能受影響客戶。（ａｃ）

