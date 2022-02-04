【新冠肺炎】林鄭：如無意外月內可完成建造火眼實驗室

《經濟通通訊社４日專訊》本港新冠肺炎第五波疫情嚴峻，並持續惡化。行政長官林鄭月娥
表示，政府將在馬鞍山體育館重設火眼實驗室，需要重新建造及不同物資，已要求內地盡快把物
資運送來港，該些開支將由政府負責，而實際操作則由政府及檢測承辦商合作，如無意外月內可
以完成建造。
對於政府會採購更多快速測試包，她指出，暫時未知測試包的成本，當局會從多個渠道購買
，只要有貨源就會考慮。（ｓｌ）
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