本港九九金虎年首日高收，每両收市報１６８１０元

《經濟通通訊社４日專訊》金銀業貿易場舉行壬寅年初四開市儀式，本港九九金在虎年首個
交易日，第一口價每両報１６７３８元，而人民幣公斤條第一口價每克報３６９﹒２３元人民幣
。九九金價在開市後升幅擴大，全日以高位收市，九九金每両收市報１６８１０元，升１３０元
，高收０﹒７８％。（ｂｎ）
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