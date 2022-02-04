本港九九金虎年首日高收，每両收市報１６８１０元

《經濟通通訊社４日專訊》金銀業貿易場舉行壬寅年初四開市儀式，本港九九金在虎年首個

交易日，第一口價每両報１６７３８元，而人民幣公斤條第一口價每克報３６９﹒２３元人民幣

。九九金價在開市後升幅擴大，全日以高位收市，九九金每両收市報１６８１０元，升１３０元

，高收０﹒７８％。（ｂｎ）





