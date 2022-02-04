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即市新聞

04/02/2022 16:20

《小傳日記》李寧推ＳＰＡＣ有搞作，匯控炒息差可博！

　　《小傳日記》踏入虎年，祝各位今年炒嘢得心應手，買乜升乜，但最緊要係虎年龍精虎猛！
　　今日魚缸一開波已就升成５９０點，之後都冇乜點回過，６００點都袋袋平安，午市升幅一
度擴大到超過８００點。恒指６４隻成分股之中得一隻微跌，升幅榜首就輪流上。冬奧今日喺北
京揭幕，體品股又再乘機炒上，李寧都上過升幅榜首，最高見過８１﹒５５蚊，安踏
（０２０２０）都高見過１２４﹒５蚊，兩隻體品股依次分別升超過７同６個巴仙。
　　當中李寧喺上星期五公布，佢同另外兩家私募股權公司１００％持有嘅特殊目的收購公司
（ＳＰＡＣ）Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｔｄ，　向港
交所遞交主板上市申請，即係反映未來有收購行動，對李寧股價或者有推升作用。技術上，李寧
今日裂口高開，仲破埋１０同２０天線，同９天ＲＳＩ呈現雙底背馳，股價或者可以借冬奧之力
短線炒高，暫時睇９５蚊高啲位置阻力都幾大，仲有十幾蚊水平，可以博下，跌穿７２蚊先止蝕

　　英倫銀行尋晚宣布加息，雖然係５比４通過加息０﹒２５厘，但嗰４個反對嘅委員係建議加
息半厘，市場更預期央行喺２０２３年中之前，會將指標利率加到１﹒５厘。息差預期逐步擴大
，對銀行股有利，匯控（００００５）升幅都接近５％，今日推升恒指超過１００點，成為貢獻
最大嘅成分股。匯控股價暫時高位係５８蚊，係２０２０年２月１３號以來最高，望番日線圖，
下一個阻力位大約係６５蚊，仲有十幾個巴仙升幅，如果唔想高追，可以睇下有冇機會回番去
５１蚊再買。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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