《真知灼見－溫灼培》回顧英歐澳三大央行議息會

《真知灼見》先看英倫銀行。於周四（３日）議息會後，英倫銀行宣布加息２５基點，把官

方息率推上半厘水平，成為兩個月來第二度加息。在其聲明中，英倫銀行指不能排除更多加息的

可能性，但就警告這不代表息率將進入長期上升軌。明顯，英倫銀行是要為市場派定心丸，不想

市場對加息出現過度恐慌。雖然只剛作加息，但由於多於半數英倫銀行委員於周四議息會上支持

加息多於２５個基點，加上英倫銀行同時估計當地年通脹率於未來有機會攀至７％，所以按照英

鎊利率期貨價格變化顯示，市場現估計英倫銀行於３月１７日議息會再加息２５基點機率為

８２％。而就是３月加了息，市場估計到５月議息會英倫銀行再加息２５基點的可能性仍有

８２％，而於８月再加機會為８８％。換言之，現在市場估計未來３月、５月及８月英倫銀行均

會作出加息。上述因素為英鎊帶來了不少支持。提提大家，現時英國１２月以消費物價指數衡量

的年通脹率為５﹒４％，是自１９９２年３月，即約３０年以來最高水平。



＊歐央行終承認通脹＊



相反，雖面對著５﹒１％高通脹率（１月ＣＰＩ），於議息會後歐央行並無對貨幣政策作任

何改動。唯一改動，是在其聲明中作出了改變，從以往指隨經濟變化息率可加可減，改為指該行

會用上一切政策確保通脹維持於２％目標水平，並承認通脹會維持高企一段更長日子。雖然行長

拉加德強調歐央行今年內不會加息，要到２０２３年才有加息機會，但市場依然估計歐央行今年

內將抵受不了通脹壓力，很大機會要加息。按歐元利率期貨價格變化顯示，現市場估計歐央行快

則於７月將要率先加息０﹒１％，其機率為８８％。而９月、１０月及１２月分別再加息

０﹒１％機率各自為８６％。由於現時歐元息率為－０﹒５％，若今年歐央行真要加息４次，每

次０﹒１％，即到今年底市場估歐元區息率將為－０﹒１％。正因受到上述因素轉變驅使，從歐

洲１０年債息所見，自踏入本周，其已攀越零水平，最新報０﹒１４９％。至於歐洲１０年債息

對上一次於零之上已是２０１９年５月，即約兩年半前。這變化為歐元匯價帶來了不少支持。



＊澳央行明言不急於加息＊



最後看澳央行。於周二（１日）議息會，澳央行宣布保持官方息率於０﹒１％水平不變，但

就把其量寬計劃結束。鑑於最近澳洲年通脹率攀上３﹒５％，超越了澳央行定下的２％－３％通

脹目標範圍，市場一度預期澳央行會於今年６月加息。不過對上述市場預期，澳央行不以為然，

指要見到通脹遠離及肯定不會跌返澳央行定下的通脹目標範圍，才會作出加息行動。更警告市場

，結束買債並不代表該行會於短期加息。不過，行長洛威卻暗示，不排除於今年５月開始有逐步

抽走量寬資金的可能性。至於按照澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行６月加息１５

基點機率已從先前共識降至只有６５％，相反待７月加息１５基點才是１００％。受惠澳央行或

於５月開始抽走量寬資金的因素，加上過去數天環球股市回升，支持了澳元匯價近數天走勢。



＊巴西本周三加息１﹒５％＊



除了上述三大央行議息，本周也有巴西央行議息值得我們關注。南美第一大國巴西，其中央

銀行於周三（２日）如市場預期宣布加息１５０個基點，把其官方息率推升上１０﹒７５％水平

，以壓制其高企１０﹒１％通脹率。加息後，巴西央行表示不能排除日後有繼續加息可能，但預

期加幅會較輕微。事實上，由於現時當地息率已高於通脹率，料在一定程度上足以壓抑通脹。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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