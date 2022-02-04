  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2022 10:00

《「香」講積金－香敏華》加息周期開始，股市仍可看升

　　《「香」講積金》２０２２年才剛開始，環球股市波動顯著加劇。市場預期美國聯儲局「收
水」步伐加快，導致企業（特別是科技股）估值被調低，觸發拋售潮並拖累大市下挫。但根據過
往經驗，央行「收水」未必影響整體股市上升，但一些估值過高、缺乏基本因素支持的資產難免
會受到考驗。
　
　　利率期貨顯示，市場預期美國將於３月中的議息會議宣布加息，今年加息達四次之多。甚至
有大行認為，聯儲局今年加息次數達到六至七次，而縮減資產負債表的時間可能會提前。故此，
根據彭博資訊，美國十年期國債孳息曾從年初的１﹒５１％衝上１﹒８７％的一年高位。加息周
期逼近引發股市震盪，其中，美國科技股指數曾由去年１１月中的高位跌超過１５％，跌勢甚急

　
＊經濟處擴張期利好股票＊
　
　　我們過去曾經指出，通脹溫和上升的環境對股票資產有利。隨著美國聯儲局主席鮑威爾放棄
通脹「暫時性」這詞語，市場對央行以加息應對通脹的預期升溫。從經濟周期的角度看，現時美
國處於「擴張」（Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）的第二期，經濟持續增長、通脹上升、失業率下降以及
貨幣政策開始緊縮。在此經濟周期的階段，企業營商環境通常十分理想，盈利也節節向上，有助
推動股價上升。故股票和其他風險資產在擴張階段普遍受惠，央行適度「收水」和漸次加息雖然
會推升融資成本，但僅會對股市帶來短期波動。相反，貨幣政策收緊之下，債券類資產表現或會
受損。
　
　　彭博資訊顯示，過去２０年，美國聯儲局曾經有兩次加息周期，第一次是由２００４年中開
始，聯邦基準利率從１％加至２００７年的５﹒２５％，期間ＭＳＣＩ世界指數縱使波動，但整
個加息周期仍維持升勢。第二次加息由２０１５年底開始，聯邦基準利率從０﹒２５％升至
２０１９年初ＣＯＶＩＤ疫情開始爆發前的２﹒５％，並開始縮表。同樣地，聯儲局宣布加息後
ＭＳＣＩ世界指數出現短期波動，但仍然維持整體升市。我們認為只要經濟繼續穩步增長，而貨
幣政策修正事前已跟市場人士溝通，且收緊步伐循序漸進（並非出人意表），央行收緊措施不會
為股市帶來大衝擊。
　
　　隨著疫情自最嚴峻的境況中放緩，愈來愈多國家選擇與病毒共存，讓生活回復正常。環球貨
幣政策亦有正常化的趨勢，這意味維持了多年的超寬鬆流動性面臨終結。過去超寬鬆的流動性造
就了資產大幅升值，甚至一些只憑概念、財政實力薄弱的企業也受市場追捧。我們認為，當寬鬆
流動性的「潮水」退卻，這些企業將會面臨相當大挑戰，投資者宜保持謹慎。
《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning04/02/2022
潘鐵珊對港股虎年表現有信心　首季為尋寶機會！
大行報告04/02/2022
【大行炒D乜】瑞信削小米目標　比亞迪續看$380
財經熱話04/02/2022
【虛幣世界】節後比特幣仍窄幅上落，美股急跌拖累整體氣氛
財經熱話31/01/2022
【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五
香港要聞31/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金