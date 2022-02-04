《「香」講積金－香敏華》加息周期開始，股市仍可看升

《「香」講積金》２０２２年才剛開始，環球股市波動顯著加劇。市場預期美國聯儲局「收

水」步伐加快，導致企業（特別是科技股）估值被調低，觸發拋售潮並拖累大市下挫。但根據過

往經驗，央行「收水」未必影響整體股市上升，但一些估值過高、缺乏基本因素支持的資產難免

會受到考驗。



利率期貨顯示，市場預期美國將於３月中的議息會議宣布加息，今年加息達四次之多。甚至

有大行認為，聯儲局今年加息次數達到六至七次，而縮減資產負債表的時間可能會提前。故此，

根據彭博資訊，美國十年期國債孳息曾從年初的１﹒５１％衝上１﹒８７％的一年高位。加息周

期逼近引發股市震盪，其中，美國科技股指數曾由去年１１月中的高位跌超過１５％，跌勢甚急

。



＊經濟處擴張期利好股票＊



我們過去曾經指出，通脹溫和上升的環境對股票資產有利。隨著美國聯儲局主席鮑威爾放棄

通脹「暫時性」這詞語，市場對央行以加息應對通脹的預期升溫。從經濟周期的角度看，現時美

國處於「擴張」（Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）的第二期，經濟持續增長、通脹上升、失業率下降以及

貨幣政策開始緊縮。在此經濟周期的階段，企業營商環境通常十分理想，盈利也節節向上，有助

推動股價上升。故股票和其他風險資產在擴張階段普遍受惠，央行適度「收水」和漸次加息雖然

會推升融資成本，但僅會對股市帶來短期波動。相反，貨幣政策收緊之下，債券類資產表現或會

受損。



彭博資訊顯示，過去２０年，美國聯儲局曾經有兩次加息周期，第一次是由２００４年中開

始，聯邦基準利率從１％加至２００７年的５﹒２５％，期間ＭＳＣＩ世界指數縱使波動，但整

個加息周期仍維持升勢。第二次加息由２０１５年底開始，聯邦基準利率從０﹒２５％升至

２０１９年初ＣＯＶＩＤ疫情開始爆發前的２﹒５％，並開始縮表。同樣地，聯儲局宣布加息後

ＭＳＣＩ世界指數出現短期波動，但仍然維持整體升市。我們認為只要經濟繼續穩步增長，而貨

幣政策修正事前已跟市場人士溝通，且收緊步伐循序漸進（並非出人意表），央行收緊措施不會

為股市帶來大衝擊。



隨著疫情自最嚴峻的境況中放緩，愈來愈多國家選擇與病毒共存，讓生活回復正常。環球貨

幣政策亦有正常化的趨勢，這意味維持了多年的超寬鬆流動性面臨終結。過去超寬鬆的流動性造

就了資產大幅升值，甚至一些只憑概念、財政實力薄弱的企業也受市場追捧。我們認為，當寬鬆

流動性的「潮水」退卻，這些企業將會面臨相當大挑戰，投資者宜保持謹慎。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

