《基金債券攻略－凌風》新年送你７厘息的基金

《基金債券攻略》今日（４日）本欄第一次跟大家見面，適逢新春佳節，在此先祝各位虎年

大吉，個個生龍活虎，事事順利，最緊要身體健康。



編輯告知，想開一個關於基金和債券的專欄，我的即時反應是十分好，因為可以擴闊港人的

投資渠道，不要每次都是買股票。更重的是，不同風險程度的投資工具，可以幫助我們降低投資

風險。



至於基金和債券，作為投資工具的一種，到底有甚麼特色和應注意事項，我日後會再跟大家

分析和討論。



今日年初四，也作為見面禮，我想先派封利是給大家。這就是一隻派息７厘的基金。



我沒有正式統計，但估計她應該是這幾年基金零售市場最紅的一隻基金了。無他，因為這隻

基金不但銀行有售，保險經紀和代理都不遺餘力地推銷。



開估了，這隻就是安聯收益及增長基金。



繼續之前，我要解釋一下。盤古初開的時候，基金都是不派息給單位持有人的，直到

２００８年金融海嘯後，因為美國量寬，息口減至低無可低，市場對於「高息」投資工具的需求

大增。



基金持有的一般都是股票或債券，這些工具才身都會派息的，只不過，早年都是由基金經理

「袋」了，自己用來「買嘢」。但眼見收息工具的渴求，基金公司便在同一隻基金中，推出「派

息」系列。即是說，不派息的版本仍然有的。



而我今日介紹的安聯收益及增長基金，派息版本是在２０１２年推出的。我可以告訴大家，

最初推出的時候，該基金的每月派息是０﹒０７５美元，即每年派０﹒９美元，以「招股價」

１０美元計，息率其實高達９厘。



那麼，為甚麼現在我說７厘呢？那是因為基金曾經減派息。大家可能馬上想到，減了派息豈

不是不吸引？



我可以告訴大家，太高息不一定是好事，君不見近期內房的債務危機？這些公司所發的債券

，票面息率動輒都有８－９厘，有些甚至更高。但高息背後，其實代表風險也高呢！



回說這隻安聯的派息基金，雖然減過派息，但以現價計，息率仍逾７厘，我認為，這個息率

水平會令我更安心，因為派息之餘，基金價格要穩定才更重要。而事實上，該基金歷年的表現確

實很出色。



該基金在２０１２年推出時的價格是１０美元，截稿時的價格９﹒３美元，即是這一刻「潛

了水」，但不要忘記，過去１０年，投資者已經每年收到８厘的利息收入（早年派息９厘，後來

才逐步減息，但過去１０年，每年平均息率仍有約８厘），即使這一刻本金了少約７％，也只拉

低了不足一個百分點的回報，即是長期回報正正就是７厘左右。



各位，今時今日，能夠找到一種年回報７厘，而且穩健可靠的投資工具，確實難能可貴呢！



根據我的觀察和統計，她確實是芸芸派息基金之中，做得最好的一隻。事實上，該基金也獲

得Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ的五星級獎項。那麼，這隻基金究竟是買甚麼的呢，又為甚麼長期表

現這麼好？下次再續。《凌風》



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