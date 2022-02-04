《品中資－羅國森》點評「虎進金來」股

《品中資》今日（４日）年初四，是日立春，意味著虎年今日正式進來。上周本欄標題的寓

意是「虎進金來」，我也祝各位虎進金來，投資得心應手。

在香港幾日假期時，外圍股市的表現都十分好，唯有Ｆａｃｅｂｏｏｋ的母公司Ｍｅｔａ對

今年首季業績有保留後，昨晚（３日）股價急挫兩成六，拖累道指也下跌到１﹒５％，納指更急

跌３﹒７％。

但正如我在上周本欄所說，平衡了各方面的因素後，我的虎年推介股是新舊經濟並重的。虎

年八股包括騰訊（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２，下稱贛鋒）、藥明生物（０２２６９

，下稱藥明）、碧桂園服務（０６０９８，下稱碧服）、小米集團（０１８１０）（，下稱小米

）、中國平安（０２３１８）（下稱平保）、中海油（００８８３）和中電信

（００７２８）！

騰訊的優點我在本欄已經多次提到，不再重複了，但我想指出一點。兩三年前，尤其是阿里

巴巴（０９９８８）（下稱阿里）來港第二上市的時候，很多人都會將她和騰訊比較，並且對阿

里寄予厚望；但經過螞蟻事件之後，兩者的強弱已經愈來愈明顯了。

這是基於兩者的核心業務的性質（前者是遊戲，不受經濟循環影響；後者是電商，較受經濟

氣候影響），以及兩家公司的管治文化（前者低調內斂，後者高調出位）。當然，經過過去兩年

的「教訓」後，相信阿里也會作出一些改變，但這時又碰到內地經濟放緩，拖累阿里的電商業務

；故阿里股價的復甦，可能還要一段時間，所以我放棄了她。

至於贛鋒，她是全球第三大和中國最大的鋰化合物生產商，以及全球最大的金屬鋰生產商。

隨著電子產品大行其道，加上電動汽車已經成為汽車的主流；因此，開採和生產鋰資源的公司，

近年生意滔滔，鋰的價格也因為供不應求而大幅上升。



＊棄汽車股揀鋰電股＊



我今年放棄了推介汽車股，因為汽車股實在多到令人眼花繚亂，反而所有汽車生產都必須的

鋰電池反而更可靠。贛鋒股價已經從高位大幅回落四成（以高低位比較計），因此，在最近的盈

喜預告之後（去年盈利增長逾４倍），股價重拾升軌。我對贛鋒有頗高的期望，希望她可以成為

我的推介中，表現最好的一隻。

講完贛鋒，我想談談小米。小米生產的所有電子產品，都需要用到充電電池。這還不止，去

年小米正式宣布進軍汽車市場。當然，小米生產的，必定是電動車，而且是智能電動車，未來對

鋰電池的需求也必更殷切，這對贛鋒也是有利的。

至於小米又如何？首先，小米是２０２０年第二大升幅藍籌，僅次於藥明，但去年卻變成第

五大跌幅藍籌，那種大上大落的情況，實在令人膽顫心驚。但正正因為她的股價在去年已經大跌

，而她是少數已經賺錢的科技股，所以，我才向她打主意。

有分析認為，去年小米股價轉弱，就是因為她們想進軍汽車市場，但我想唱反調，我對小米

進軍汽車市場抱有較大期望，相信她會是小數的成功者，因為小米的業務已經有一定基礎，以她

過去以低價搶佔手提電話市場的經驗，今次也可能有意想不到的效果。我估計，她的股價今年應

該可望重拾升軌。

既然提到藥明，下一隻我就想跟大家談談藥明。正如剛才所說，她是２０２０年升幅最大的

藍籌，而去年股價則回落了一成左右。踏入２０２２年之後，股價再急速回落，以我推介當日計

，股價已比去年底再回落一成七。

藥明的業務非常獨特，她就等於工業股的ＯＥＭ，但她是替藥廠做研發，科技含量遠超

ＯＥＭ，行內稱之為ＣＤＭＯ，即藥物開發生產外包服務。我不懷疑藥明的賺錢能力，只擔心她

的估值高踞不下，但經過這一輪的調整後，股價已經回到比較合理的水平，未來回升的力度應該

會不俗。

至於碧服，她的股價同樣由高位回落了五成多，近期已見反彈，早前她受累於內房股可能會

要求物管子公司「削肉救母」，但該公司早前已發聲明，表示半年內都不會與碧桂園有任何大於

２億元的收購交易，也不會在半年內配股，以釋市場疑慮，因此，她的股價已經有回穩跡象。

事實上，她是少數財政健全和資金充裕的物管公司，有能力在這個低潮時收購其他物管公司

，以鞏固龍頭地位。事實上，過去幾個月，她已經先後收購了富力地產（０２７７７）和花樣年

控股（０１７７７）旗下的物管業務。



＊平保股價見底回升＊



至於平保，我相信，很多投資者對她都感到很失望，無他，因為她是２０２１年第六大跌幅

藍籌。簡單來說，她也是內房債務危機的受累股，因為她入股了一家最後出現財困的內房公司華

廈幸福的股權，結果，一子錯就滿盤皆落索。

但近期內房的債務危機初露曙光，我相信，平保的股價也可應該見底回升。而且，為了挽回

投資者的信心，平保過去幾年都持續增加派息，現時的息率接近５厘，相信有助穩定股價。

提到派息，我餘下的兩隻推介，其實都是超高息的股票，而且也是事先張揚會派高息的股票

，那就是中海油和中電信，兩者的息率都超逾７厘，中海油甚至有機會達到９厘。

再者，中海油更表明會回購股票，以支持股價。即是說，在不虞股價下跌的情況下，可以穩

收７厘以上的股息，相信中海油的股價只會繼續升。

總結了這８隻虎年推介股的分析後，再次祝各位虎年投資，「投投」是道，虎虎生威。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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