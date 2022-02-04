《雷鳴天下－雷鼎鳴》中美７０多年的博弈

《雷鳴天下》在第二次世界大戰時，中國與美國是盟友，但戰後兩國關係緊張的時間居多，

其原因多半涉及美國誤判中國的國情與意圖，到今天依然如此。回顧過去８０年歷史，有助我們

判斷未來形勢。



在上世紀４０年代末，美國政府對蔣介石政府其實非常不滿，毛澤東也多次向美國發出訊號

，希望能與其建立友善關係，可惜美國戰後的主要戰略是反共，以致１９４９年後美國朝野不斷

埋怨，為何會失去了中國。但當時美國軍力正盛，經過二戰的鍛練，軍隊的戰力也超卓，並沒有

把中國這麼一個又窮又落後的農業國家放在眼內。殊不知毛澤東所建立的軍隊，雖然裝備欠缺，

但卻有鋼鐵般的意志，在朝鮮戰爭中硬生生的把美軍打回三八線，將麥克阿瑟將軍以為２、３個

月內便可戰勝的美夢打碎。此戰使美國對中國大為忌憚，數十年來仍不再敢向中國挑動戰爭。



＊抗衡蘇聯 美國越戰後與華修好＊



整個６０、７０年代，美國被越戰弄得焦頭爛額，再加上與蘇聯冷戰，戰略上要把中國拉過

來抗衡蘇聯，剛好中國也視蘇聯為最大威脅，甚至判斷蘇聯一度想對中國發動核戰，所以推動了

深挖洞廣積糧運動，所以中美關係轉好。



在７０年代的前一半，美國興起了中國熱，交流團此起彼伏，美國社會中不少人，尤其是反

越戰的，很多都把仍在文革中的中國理想化為世外桃源、人類的希望，對於文革中人民所受之苦

卻茫然無知。１９７９年，鄧小平已接了手清除文革的遺害，又開始推動改革開放政策，美國眼

見中國的路向有益美國，又有助於制衡蘇聯，所以美國決定丟棄台灣，與中國建交。



８０、９０年代中美兩國都處於休養生息期，兩國關係亦較平穩。到了１９９１年蘇聯垮掉

後，美國放眼世界已無敵手，而且得中國廉價勞工之助，美國經濟獲益匪淺，所以對中國雖有警

戒之心，但關係未有破裂。



＊中國經濟迅速增長 威脅美霸權＊



２００１年是重要的轉折點，這時中國剛加入世貿組織，其實質ＧＤＰ與１９７８年相比，

已是後者的８﹒２４倍，中國的經濟奇蹟在沒有世貿組織之助前早已耀眼登場。美國要維持自己

霸權，最重要的不是看別的國家接受甚麼意識形態、實施甚麼制度，而是其國力能否構成威脅。

中國當時經過２０多年的高速增長，不可能不引起美國某些政客的注意。若論中美經濟實力的對

比，當時美國的ＧＤＰ，按市場滙率計算，仍是中國的７﹒９倍，所以美國的一些政客認為中國

只是一個區域性的力量，美國向她打壓，中國也無力反抗。況且在１９９９年，美國射出幾枚導

彈炸了中國駐南斯拉夫的大使館，中國也無可奈何，更使這幫人相信中國可欺。美國對華政策在

小布殊剛上任後，欲變未變，中國確要面對重大風險，戰爭不一定打響，但經濟發展受遏制卻有

可能。不能不說中國國運亨通，九一一事件出現，美國忙著反恐，中國迅速加入反恐行列，美國

也沒甚麼藉口對付中國。



這段反恐帶來的機遇到了２００８年差不多已消費殆盡，但美國此時出現金融海嘯，為中國

帶來了新的安全期。在這一年，美國ＧＤＰ與中國的比例，已降至３﹒５倍，而且美國十分需要

中國買她的國債及繼續持有美元儲備，有求於中國，中美關係繼續能維持表面上的風平浪靜多７

、８年。但要注意奧巴馬已著手建設跨太平洋夥伴協作（ＴＰＰ），要把中國孤立在外。



＊特朗普連串定點打擊 無一成功＊



奧巴馬的大計被特朗普完全打碎。２０１６年特朗普上台前，美國與中國ＧＤＰ比例已繼續

下降至１﹒６８倍，中美實力差距迅速收窄，而且美國已高度倚賴與中國的貿易。特朗普本人並

不一定仇視中國，但他的手下卻頗有反華人士，他們決定對華發起一連串的定點打擊，包括貿易

戰、科技戰、宣傳戰及香港的顏色革命等，但沒有一項成功，反而自己通脹加劇，中國卻更增加

自己科研的獨立性。



特朗普這４年並未能阻止中國的發展，到了新冠出現後，美國國力大損，至今死掉９０多萬

人，中國不但幾乎絲毫無損，而且人民支持政府的程度大增，國民的意志更堅定，更相信中國能

成功繼續發展。２０２１年美國ＧＤＰ只是中國的１﹒３倍，大約７、８年以內，中國便要超過

美國了。



美國雖錯誤地以遏制中國為核心國策，拜登也犯上同樣錯誤，但美國已失去了阻止中國復興

的機會了。究其原因，是美國浪費了太多資源干涉別國的發展，以致自己國內問題叢生，政府欠

債纍纍，通脹高企，中國則並無追求霸權，而是不斷集中資源追求發展，超越自己。



一個國家的發展，從來都是人的因素最重要。美國在１８７６年出現了第一所研究型大學約

翰霍普金斯，其開始建立的科研體制為美國帶來了百多年的領先科技與人才紅利。但未來情況漸

會有變，只要看看跨國量度學能的ＰＩＳＡ排名便知。中國在數學及科學上，１５歲學生能力全

球第１，美國數學排３７，科學排１８，未來人才競爭勝負，已知過半矣。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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