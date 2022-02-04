《鍾之日記》港股餓虎出籠，開局高收七百

《鍾之日記》２月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



隔晚美股結束連續四日高收，收市全線下跌，但亞馬遜等美國企業業績勝預期，抵消烏俄地

緣局勢緊張的負面情緒。美期亞洲市抽高，帶挈港股虎年開局造好，全日飆逾七百點，一舉升穿

１０天（現處２４２９６）、２０天（現處２４０７３）、５０天線（現處２３８０２）及百天

線（現處２４４７３）。

恒指高開５９０點，報２４３９２，其後升幅一度收窄至３３８點，低見２４１４０，之後

回勇，最多升６７３點，高見２４４７５。午後升幅擴大，升穿上午高位（２４４７５點），一

舉重上１００天線。尾段更加愈升愈有，升幅擴大至超過８００點，最多升８０２點，報

２４６０４點。恒生指數虎年紅盤收升７７１點，報２４５７３點。全周港股只有兩個交易日，

連漲兩日累飆１０２３點或４﹒３％。國企指數報８５８４，升２３４點或升２﹒８１％。恒生

科技指數報５５８１，升１６５點或升３﹒０５％。北水仍未回歸，大市主板成交

１１３９﹒０４億元。

藍籌大致造好。英央行再加息０﹒２５厘，加上高盛將匯控（００００５）目標價由６１升

至６８元，推動匯控股價揚近半成，報５７﹒９元；渣打（０２８８８）則彈高４﹒８％。海底

撈（０６８６２）勁彈８﹒２％，為表現最好藍籌。創科（００６９９）獲大摩續予「增持」評

級，收升８﹒１％。比亞迪（０１２１１）上月汽車銷售多１﹒２倍，全日揚７％，同業吉利

（００１７５）升３﹒６％。

因春節假期，滬深股市１月３１日至２月６日休市，２月７日虎年復市。南向及北向的滬港

通、深港通１月３１日起齊關閉，２月７日恢復。



＊１月成績勁，呠呠車發威＊



多家造車新勢力今年１月的銷售成績亮眼，其中，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）公布，１月新能源汽車銷量９３１６８輛，按年勁增３６１﹒７３％，按

月微跌不足１％。隨比亞迪轉移產力，集團１月燃油汽車銷量按年跌九成至２２５４輛。整體而

言，比亞迪１月汽車總銷量９５４２２輛，按年升１﹒２５倍，按月少４％。

比亞迪１月下旬表示，因原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響，擬上調部分

新能源車型官方指導價，上調幅度為１０００－７０００元人民幣；此次價格調整將於２月１日

起生效。

另外，蔚來汽車、小鵬汽車（０９８６８）和理想汽車（０２０１５）同時公布１月銷量。

其中小鵬和理想汽車交付量均超過１﹒２萬輛，同比增幅分別達１１５％和１２８﹒１％；蔚來

則共交付智能電動汽車９６５２輛，同比增３３﹒６％。

比亞迪全日飆逾７％，理想汽車抽升１２﹒６％，小鵬汽車升１１﹒２％。其他新能源車股

齊發力，吉利（００１７５）升３﹒６％，廣汽（０２２３８）升２﹒６％，長汽

（０２３３３）升１﹒９％。



＊年初三旅客增長加快，金沙澳博彈４％＊



澳門１月博彩收入６３﹒４４億澳門元，按年跌２１％，按月則跌２０％，為去年１０月以

來最差月份，但較市場之前預期為佳。另外，澳門農曆新年旅客人流增長加快，多隻濠賭股今造

好。銀娛（０００２７）升２﹒８％，金沙（０１９２８）、澳博（００８８０）漲４﹒２％，

美高梅（０２２８２）升３﹒５％。

另外，澳門旅遊局數據顯示，從１月３１日至２月３日（年廿九至年初三），訪澳旅客累計

達５６，８５８人次，較２０２１年新春假期按年增１８﹒９％。若單計訪澳內地旅客，３日入

境人次達５２，８６０名，按年增長２１﹒９％。

澳門旅遊局在新春期望日均旅客可達２萬人次，當局最新表示，年初三人流回升，期望內地

新春小長假（年初四至年初七）能保持在這個「心理關口」，為澳門旅遊業「開個好年」，並指

新春假期間澳門酒店入住率回升至近六成，部分五星級的酒店估計能增至八成。

摩通發表研究報告，維持看好濠賭股，因看好行業的風險回報，及在估值回復正常化方面有

相當大的空間。該行指，目前希望大灣區的旅遊政策能從第二季度，即冬奧會和兩會後開始逐步

放鬆，並在下半年和２０２３年進一步放寬。該行認為，目前濠賭股的股價水平為長期投資者提

供收集機會，銀娛和金沙為行業首選，其次順序為永利、美高梅、新濠、澳博。（ｃａ）



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