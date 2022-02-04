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04/02/2022 10:12

【內房困局】官媒：內地銀行支持房地產併購融資預計超３００億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》據官媒《中國證券報》報道，內地多家銀行正支持房地產項目併
購，預計合計提供併購融資支持超３００億元（人民幣．下同）。
　　報道指，此前央人行分別與國資委和銀保監召開相關會議，鼓勵大型民營企業、央企和國企
併購出險和存在困難的房地產企業的優質項目；並希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方
提供併購貸款，同時，對出現風險和困難的房地產企業不要抽貸、斷貸。
　　自《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》發布以來，已有浦發銀行
（滬：６０００００）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、廣發銀行等多家銀行
表態將提供房地產併購融資支持，方式包括併購主題債券、併購貸款、併購基金、資產證券化等
，預計合計提供併購融資支持超３００億元。除銀行外，ＡＭＣ公司未來也有望參與房地產併購
融資項目。　
　　報道引述業內人士分析稱，房企項目間併購除可盤活出險房企資產外，還可為項目引入資質
較好的合作方，利於項目層面後續融資和銷售，是市場化解風險的重要手段。當前政策趨向支持
優質房企收購出險和困難的大型房地產企業優質項目，預計央企主導的併購將持續增加。
（ｄｗ）

　

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