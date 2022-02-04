【內房困局】官媒：內地銀行支持房地產併購融資預計超３００億元

《經濟通通訊社４日專訊》據官媒《中國證券報》報道，內地多家銀行正支持房地產項目併

購，預計合計提供併購融資支持超３００億元（人民幣．下同）。

報道指，此前央人行分別與國資委和銀保監召開相關會議，鼓勵大型民營企業、央企和國企

併購出險和存在困難的房地產企業的優質項目；並希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方

提供併購貸款，同時，對出現風險和困難的房地產企業不要抽貸、斷貸。

自《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》發布以來，已有浦發銀行

（滬：６０００００）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、廣發銀行等多家銀行

表態將提供房地產併購融資支持，方式包括併購主題債券、併購貸款、併購基金、資產證券化等

，預計合計提供併購融資支持超３００億元。除銀行外，ＡＭＣ公司未來也有望參與房地產併購

融資項目。

報道引述業內人士分析稱，房企項目間併購除可盤活出險房企資產外，還可為項目引入資質

較好的合作方，利於項目層面後續融資和銷售，是市場化解風險的重要手段。當前政策趨向支持

優質房企收購出險和困難的大型房地產企業優質項目，預計央企主導的併購將持續增加。

（ｄｗ）





