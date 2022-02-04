【新冠肺炎】全國本土確診回落１２宗，深圳現多宗Ｏｍｉｃｒｏｎ

《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，２月３日，全國確診者新增確診２９宗新型冠

狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１７宗，含１宗由無症狀感染者轉為確診病例在廣東；本土

病例１２宗（廣東５宗，其中深圳市４宗、惠州市１宗；天津４宗均在河北區；浙江２宗均在杭

州市；北京１宗在朝陽區），含１宗由無症狀感染者轉為確診病例在廣東。無新增死亡病例；新

增疑似病例４宗，均為境外輸入病例均在上海；新增治癒出院９７宗。此外，新增無症狀感染

５２宗，１宗為本地個案。

截至２月３日，全國現有確診病例１６７３宗，累計治愈出院病例９９９６１宗，累計死亡

病例４６３６宗，累計報告確診病例１０６２７０宗。累計收到港澳台地區通報確診病例

３３０５０宗。其中，香港特別行政區１４０１３宗（出院１２８８０宗，死亡２１３宗），澳

門特別行政區７９宗（出院７９宗），台灣地區１８９５８宗（出院１３７４２宗，死亡８５１

宗）。



＊北京新增１宗本土確診病例＊



北京新增昨日１宗本土確診病例；為京地壇醫院應急隔離區醫生，１月２３日起進入應急隔

離區工作，１月２３日至２月２日每天一次例行核酸檢測結果均為陰性。 ２月３日核酸檢測結

果為陽性。目前已在醫院隔離治療。

深圳昨日再新增４宗新冠肺炎確診病例，令深圳三日共有１２人確診，感染源頭目前仍未能

確定。深圳市衞健局稱，受疫情影響，深圳寶安區要求全區非生活必須的場所暫停開放、暫停舉

辦大型聚集性活動，嚴控群體性活動，減少人員聚集。全區各類公共場所、景區景點、農貿市場

、批發市場、商場超市、藥店、餐飲單位等落實限量、預約、錯峰、間距１米要求，接納消費者

人數不得超過最大承載量的一半。所有社區小區出入口嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等防控

措施，所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區及城中村樓棟。

另外，天津市北辰區疫情防控指揮部發布緊急通告稱，按照市疫情防控指揮部統一部署，北

辰區疫情防控指揮部決定，２０２２年２月４日７時起，在北辰區部分區域開展核酸檢測。

（ｃａ）

