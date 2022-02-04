《輪證高清－孫明哲》利用納指認股證參與美股市場上落

《輪證高清》恭喜發財，祝各位讀者虎年行大運，虎虎生威！

近日科技股再度成為市場的焦點，不論是香港的ＡＴＭＸ又或是美國上市的納指，走勢都相

當波動，吸引投資者留意相關股份或指數的變動。投資者置身於香港，又如何簡單方便去參與到

美國納指或其他美國指數的上落呢？高盛於香港發行一系列跟美國指數相關的認股證，不論你是

已經在買賣美股，還是現時沒有渠道接觸美股又想參與買賣的投資者，都可以了解一下其運作，

準備多一種投資工具。

由於美股期貨（ｆｕｔｕｒｅｓ）在港股時間仍然開市，發行商可根據期貨走勢為相關認股

證報價，讓投資者可從中捕捉美國股市的變化。如果你現在已經活躍於美股市場，買賣在港上市

的美國指數認股證可以彌補到於亞洲交易時段美股休市的空隙，為任何突發的情況即時作出反應

，把握每個投資機會或為美股投資組合作對沖。而如果你現在未有渠道買賣美股或對投資美股並

不熟悉，利用在港上市的認股證是一個簡單既方便的選擇，投資者可利用現有的股票戶口進行交

易，手續跟費用與買賣其他認股證一樣，甚至較直接買賣美指期貨為低，而且入場投資金額門檻

亦較低，幾千元就可以買賣，價格資訊同樣可用現有設備得到，買賣方法及費用跟現時買賣認股

證一樣方便簡易，就是相關資產不同而已。

相對於期貨涉及保證金（ｍａｒｇｉｎ），一旦看錯方向，便有需要補倉的風險，投資認股

證的風險有限，最多損失全部投資金額，沒有補倉的壓力。另外入場費也較低，以高盛納指認購

證１０３１９為例，行使價１６５３０點，６月到期，入場費約８００港元；與市場上活躍的納

指ＥＴＦ ＱＱＱ條款相近的期權（Ｏｐｔｉｏｎ）作對比，其入場費要５５０元美金，合計超

過４０００港元。透過善用美股指數窩輪，投資者可量力而為，以注碼控制整個投資組合的風險

。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

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