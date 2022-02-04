《北京冬奧》金正恩致信習近平，祝賀冬奧會取得「偉大勝利」

《經濟通通訊社４日專訊》北京冬奧會今晚在國家體育場「鳥巢」開幕。據《朝鮮中央通訊

社》報道，北韓領導人金正恩致信中國國家主席習近平，祝賀北京冬奧會取得「偉大勝利」，並

表示他希望改善兩國的關係。

金正恩在信中說，在全球健康危機和前所未有的嚴峻形勢下，北京冬奧會的成功開幕是社會

主義中國贏得的又一次偉大勝利。金正恩說，他將穩步發展兩黨和兩國的關係，使之進入一個新

的階段。（ｊｔ）

