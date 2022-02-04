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04/02/2022 10:28

《北京冬奧》金正恩致信習近平，祝賀冬奧會取得「偉大勝利」

　　《經濟通通訊社４日專訊》北京冬奧會今晚在國家體育場「鳥巢」開幕。據《朝鮮中央通訊
社》報道，北韓領導人金正恩致信中國國家主席習近平，祝賀北京冬奧會取得「偉大勝利」，並
表示他希望改善兩國的關係。
　　金正恩在信中說，在全球健康危機和前所未有的嚴峻形勢下，北京冬奧會的成功開幕是社會
主義中國贏得的又一次偉大勝利。金正恩說，他將穩步發展兩黨和兩國的關係，使之進入一個新
的階段。（ｊｔ）

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