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04/02/2022 09:44

【聚焦人幣】外資１月淨流入中國８８億美元，惟股市現輕微淨流出

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國與其他新興市場在吸引外國投資組合資金方面的表現大相徑
庭。１月，有８８億美元淨流入中國，而有７７億美元資金淨流出其他新興市場。國際金融協會
（ＩＩＦ）的數據顯示，１月份淨流入新興市場的外國投資組合資金為１１億美元，為去年３月
以來的最低水平。相比之下，２０２１年１月和１２月的淨流入分別為７９７億美元和１５８億
美元。　　
　　今年１月，流入中國債市的資金為９０億美元，而股市自２０２０年９月以來第一個月出現
資金淨流出，流出資金２億美元。其他新興市場債市淨流出資金４５億美元，為２０２０年３月
以來的最高水平，股市淨流出資金３２億美元，為２０２１年１０月以來的最高水平。拉美地區
１月淨流入資金６５億美元，全部與股市相關，與此同時，該地區股市的表現遠超新興市場和發
達市場。
　　ＩＩＦ經濟學家Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｆｏｒｔｕｎ在一份報告中表示，投資者正以自
２０２１年３月以來最快的速度從新興市場債券和股票中撤出資金，因為人們對貨幣狀況收緊和
地緣政治摩擦的不安情緒加劇，且擔心許多經濟體今年無法從大流行中迅速復蘇。（ｗｌ）

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