【聚焦人幣】外資１月淨流入中國８８億美元，惟股市現輕微淨流出

《經濟通通訊社４日專訊》中國與其他新興市場在吸引外國投資組合資金方面的表現大相徑

庭。１月，有８８億美元淨流入中國，而有７７億美元資金淨流出其他新興市場。國際金融協會

（ＩＩＦ）的數據顯示，１月份淨流入新興市場的外國投資組合資金為１１億美元，為去年３月

以來的最低水平。相比之下，２０２１年１月和１２月的淨流入分別為７９７億美元和１５８億

美元。

今年１月，流入中國債市的資金為９０億美元，而股市自２０２０年９月以來第一個月出現

資金淨流出，流出資金２億美元。其他新興市場債市淨流出資金４５億美元，為２０２０年３月

以來的最高水平，股市淨流出資金３２億美元，為２０２１年１０月以來的最高水平。拉美地區

１月淨流入資金６５億美元，全部與股市相關，與此同時，該地區股市的表現遠超新興市場和發

達市場。

ＩＩＦ經濟學家Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｆｏｒｔｕｎ在一份報告中表示，投資者正以自

２０２１年３月以來最快的速度從新興市場債券和股票中撤出資金，因為人們對貨幣狀況收緊和

地緣政治摩擦的不安情緒加劇，且擔心許多經濟體今年無法從大流行中迅速復蘇。（ｗｌ）

