《廣匯論勢－鄭廣復》受惠央行鷹派立場，鎊匯中期有望挑戰１﹒４

《廣匯論勢》踏入虎年，祝各位在投資市場虎虎生威，財源廣進！

上周五美國勞工部公布１月份就業報告，非農業就業人口增加４６﹒７萬，遠勝預期的１５

萬，失業率微升０﹒１個百分點至４％，平均時薪按年上升５﹒７％，是２０２０年４月以來最

大升幅，數據支持聯儲局在３月份加息，美國１０年期國債孳息率亦在上周五升破１﹒９厘。

上周四英倫銀行（ＢＯＥ）議息後宣布加息０﹒２５厘，將指標利率調高至０﹒５厘，要

注意的是，ＢＯＥ貨幣政策委員會今次是以５票支持４票反對，通過加息０﹒２５厘的決定，但

４名反對的委員建議加息半厘。此外，委員會同意開始逐步減少購買規模達到２００億英鎊的企

業債券，並於２０２３年底之前結束該購買計劃，這反映ＢＯＥ貨幣政策已全面轉鷹，市場預期

英國指標利率將於２０２３年中升至１﹒５厘，即在今後一年半時間內合共加息１厘，換言之，

ＢＯＥ傾向每隔一次會議後將會加息０﹒２５厘，未來兩次會議將於３及５月舉行，５月份再加

息機會較高。



＊英倫銀行展現強烈鷹派立場＊



受到ＢＯＥ加息及展現鷹派立場的刺激，上周四議息結果公布後，英鎊兌美元由

１﹒３５４２急升至１﹒３６２７，但上周五美國勞工部公布的１月份就業數據強勁，刺激美元

兌主要貨幣走強，英鎊兌美元亦由１﹒３６水平急跌至１﹒３５，本周一下試至１﹒３５邊緣回

穩後反彈，惟在１﹒３５５０已見阻力。暫時所見，英鎊兌美元開始呈三角形走勢，並以

１﹒３４００及１﹒３６１０為短期支持及阻力位，向上突破的可能性仍高。若以費波納奇擴展

幅度量度，假設匯價由１月下旬的低位１﹒３３５７展開的升浪，幅度與去１２月初至今年１月

中的升幅一樣，則英鎊兌美元的量度上升目標為１﹒３９４０。

另一邊廂，歐洲央行（ＥＣＢ）議息後維持三大指標利率不變，ＥＣＢ行長拉加德表示，近

月通脹急升，１月份進一步升至５﹒１％，能源價格升幅達到２８﹒６％的紀錄高位，是推動通

脹進一步上升的主要因素。拉加德表示，抗疫購債措施將如期在３月底結束，但ＥＣＢ在執行貨

幣政策上將會保持彈性及有個多個選項，需要時將隨時作出調整，以確保中期通脹率穩定在２％

水平。



＊歐元短期反彈料反制１﹒１７００＊



市場則以ＥＣＢ並未提及可能會進一步減息，而認定ＥＣＢ轉向鷹派，刺激歐元匯價上升。

ＥＣＢ管理委員會成員Ｋｌａａｓ Ｋｎｏｔ預期，最早在今年第四季度加息，並認為加息幅度

將一如以往每次０﹒２５厘，此外，他認為第二次加息時間可能是明年春季。筆者認為，在目前

歐元區通脹率高企，同時受到來自德國方面的鷹派官員壓力，拉加德不提年內加息機會低是理所

當然，但會否真的在今年內加息，應先觀察ＥＣＢ在３月份結束抗疫購債措施後，是否明顯改變

貨幣政策立場。

歐元兌美元上周五升至１﹒１４８５後回落，技術上與１月１４日所做的高位１﹒１４８４

形成雙頂，但從另一方面看，匯價在１月１４日至２月４日的走勢呈Ｖ形反彈，預示匯價在

１﹒１１００有強力支持，現時市場對歐洲央行的寬鬆貨幣政策立場改觀，應有助歐元兌美元站

穩在１﹒１３５０以上，後市可以前大型雙頂頸線１﹒１７０３為首個主要反彈阻力，該位略高

於去年５月２５日以來最大跌幅之５０％反彈位１﹒１６７５。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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