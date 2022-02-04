《神州縱橫－凌昆》虎年要應對更多風險

《神州縱橫》牛去虎來世局動盪，目前習近平稱要有憂患感和提高鬥爭技巧。在來年更具深

遠意義，按目前形勢看虎年已可確認至少在三大風險：疫情、收水及改革，足可衝擊環球金融經

濟。



＊疫情影響不斷＊



在Ｏｍｉｃｏｒｎ推動下全球疫情展開新高潮，但一些流行說法更為危險，包括

Ｏｍｉｃｒｏｎ殺傷力弱或變流感型風土病，故可與病毒共存等。這個一些人質疑中國的清零政

策，正如ＩＭＦ最近也轉向批評中國，認為防疫拖累了經濟並影響全球。這簡直是廢話連篇，中

國經濟增長去年仍領冠主要經濟體，並為各國提供重要物資，至少部分彌補了供應鏈斷裂之痛，

本國亦收獲巨大的抗疫紅利，利人利已，而這一切都建基於清零政策之上。ＩＭＦ本具權威且理

性，此次轉向顯示西方抗疫在理論及實踐上正全面陷落，西方體制頻臨崩潰，前景十分悲觀。有

人雖深明此理但卻妒恨中國成績，故刻意抹黑並「特朗普化」諉過中國。抗疫失利充分暴露了西

方體制的缺陷，更必須注意幾點：（一）西方並非不想清零，也曾或正採用比香港更嚴厲的措施

，但因政治問題搞不下去而致功虧一簣。筆者預告的西方疫情呈波浪式發展，乃政治而非科學因

素所致。（二）雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ毒性較弱卻非無毒，更大的問題是若放棄清零高毒性的

Ｄｅｌｔａ也將復現，香港便是雙疫齊飛的實例。（三）病毒難除之因除上述政治因素外還有兩

點：一是在巨大感染人數下加快突變，二是由動物或物件傳入。香港及北京便受此害，因放鬆了

對非人傳人途徑的監控。因此人類除清零外並無選擇，也因此中國或是唯一可避過疫災的大國。

但中國也要面對長期封關及傳入壓力，經濟受影響難免而必須作出適應性調整。



＊美國收水衝擊將至＊



另方面中國也可繼續收獲抗疫紅利，但這必須與提升競爭力的措施相結合，以便延長及深化

紅利的收獲。此外中國還須應付聯儲局收水的影響。聯儲局已定出加息及減買債的時間表，其影

響因預期作用正開始浮現。中國較其他國家情況較佳，因為來自經濟規模大底氣足，且有政策工

具可抵禦衝擊，但也必須作出準備，特別是開展「去美元化」部署。只有如此方可進一步減低衝

擊，同時還要確切認識此次聯儲局變鷹的背景。ＩＭＦ及內地均指美國不應過快收水，但此說明

值得商榷。美國不是計劃經濟可高度干預金融市場，過去已做得太多：過量放水引致後患無窮，

其次也不是美國當局說了算，要放慢收水便放慢。其實這次聯儲局是被迫變鷹：市場已開始收水

加息，減持美債等美元資產的影響日大。聯儲局本來在高通脹下仍拖延收水，這次是因應形勢而

加快，被市場牽？鼻子走。故中國不應對聯儲局有幻想，而應作最壞打算做足防備。《資深評論

員 凌昆》



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