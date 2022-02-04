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04/02/2022 09:01

《股林淘金－林家亨》道指納指插五百，恒指今日開紅盤

　　《股林淘金》美國在港股農曆新年假期內首三天上升，昨天（３日）因為季度業績宣布網上
客量增福欠佳，其股價下跌２６﹒３９％，股值單日蒸發２５００億美元，拖累納指下跌５３８
點，創２０２０年９月份以來最大單日跌幅，納指１００也下跌６３８點，約４﹒２２％，道指
亦下跌５１８點。
　　港股方面的中概電車三寶亦跟納指全面下跌２﹒４４％至３﹒５８％不等。比亞迪
（０１２１１）ＡＤＲ股價比港股假期前上升了７﹒３３元。其他港股價格亦有不同升幅：
　　騰訊（００７００）上升８﹒６８元、美團（０３６９０）上升６﹒８７元、港交所
（００３８８）上升１０﹒９６元、阿里巴巴（０９９８８）上升６﹒２８元、京東國際
（０９６１８）上升０﹒３７元。
　　今早（４日）８時４１分道指期貨上升１９８點，納指１００期貨上升２７０點。估計今日
港股能夠紅盤高開，有能力升穿２４２００至２４３００點以上收市。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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