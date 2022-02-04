【中概焦點】獨董踢爆法拉第未來訂單量大注水，賈躍亭降薪四分一

《經濟通通訊社４日專訊》不顧欠債累累，多年前遠赴美國造車的樂視網創辦人賈躍亭，其

帶頭開設的美國電動跑車公司法拉第未來（ＦＦ）多次集資，甚至於去年７月登陸美股市場，但

至今仍然未生產出一輛汽車，進度遠遠落後於蔚來、理想（０２０１５）等國內品牌。賈躍亭於

２０２０年６月在美破產，以其在法拉第未來的持股償還個人債務，ＦＦ目前的ＣＥＯ為電動車

專家畢福康，賈躍亭則擔任ＦＦ的「首席產品和用戶生態官」。

賈躍亭本人的「黑歷史」罄竹難書，而ＦＦ多年來的造車過程也是一波三折，企業股票在上

市後自然受到狙擊。沽空機構Ｊ Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ去年１０月發布報告，指

ＦＦ設下「電動車騙局」，斷言公司永遠也賣不出一輛車，更有美國律師行質疑ＦＦ觸犯美國法

律法規，發起集體訴訟。

法拉第未來最新向美國證交會提交的報告顯示，由公司獨立董事組成的特別委員會已經完成

調查。特別委員會踢爆，ＦＦ在招股書上提到公司當時已收到１﹒４萬份預訂，但原來絕大部分

買家都未付款，已付款的訂單只有數百份，認為ＦＦ聲明用詞或有誤導及不一致的地方；特別委

員會還指出，賈躍亭對ＦＦ管理的參與度，比此前某些公司員工對投資者表示的要來得高。不過

特別委員會亦認為，有關沽空報告中的指控沒有得到審查證據的支持。

特別委員會在報告中直指公司應該加強財務會計和內部控制，建議重組董事會，由獨董

Ｓｕｓａｎ Ｓｗｅｎｓｏｎ改任執行主席，畢福康和賈躍亭應直接向主席匯報，且兩人的年度

基本工資均將削減２５％，至於現任主席Ｂｒｉａｎ Ｋｒｏｌｉｃｋｉ改任審計和薪酬委員會

成員，至於ＦＦ全球資本市場副總裁王佳偉則被建議停職。（ｅｙ）

