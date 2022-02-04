【大國博弈】北大報告：脫勾後中美科技差距擴大，多領域現真空

《經濟通通訊社４日專訊》中國北京大學國際與戰略研究所在除夕（１月３１日）當日發表

一份報告，指出中美脫勾影響深遠，中國付出的代價比美國要大，因為中國科技業僅在一些較小

的領域處於領先地位，而在其他領域明顯落後，甚至陷入真空狀態以及遇到嚴重瓶頸，被制裁公

司和機構的日常研究和營運受限制，中國學生在美國難以開展研究，而脫勾對美國信息技術產業

的影響並不明顯。

外界一向認為中國在大數據的幫助下，人工智能產業發展迅猛，但報告認為，由於人才的缺

乏，中國在人工智能領域仍然「遠遠落後於美國」，因為中國在三年前才開始系統性地培養人工

智能人才，但願意留在國內工作的頂級人才只有３４％，另外有５６％的人已經移居美國；至於

中美合作最少的航天科技領域方面，報告指出中國已經形成完善的軍用技術體系，某些領域甚至

可以和美國平起平坐，但是在民航領域則處於劣勢，民航飛機以及核心部件仍然嚴重依賴於美國

和其他西方國家。

研究人員總結道，中國應該繼續開放學術交流，並在國際體系下培訓科技人才，這樣才能保

證中美科技差距不會被拉大。（ｅｙ）



