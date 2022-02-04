【大國博弈】岸田文雄確認與美國大使在中國、北韓等問題密切合作

《經濟通通訊社４日專訊》日本內閣官房長官松野博一今日表示，日本首相岸田文雄確認與
美國新任大使在地區事務上密切合作，包括在北韓、中國、以及全球去核化等方面的合作。
美國駐日本大使曾懸缺約兩年半，新任大使易曼紐１月２３日抵達日本履新。易曼紐與美國
總統拜登關係密切，日媒指出，在與中國的競爭日益劇烈下，易曼紐將成美日橋樑、深化同盟關
係。（ｗｌ）
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