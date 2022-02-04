【大國博弈】習近平：中俄要有效應對外部干涉和地區安全威脅

《經濟通通訊社４日專訊》中國國家主席習近平今天下午在北京釣魚台國賓館同俄羅斯總統

普京舉行會談，這是兩國元首兩年多來首次線下會晤。據《新華社》報道，習近平強調，面對深

刻複雜演變的國際形勢，中俄矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義。雙方要

繼續保持密切高層交往，始終堅持「四個相互堅定支持」共識，有力支持彼此維護主權、安全、

發展利益，有效應對外部干涉和地區安全威脅，維護國際戰略穩定。

雙方要密切在國際事務中的協調配合，在抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等國際社會急

難愁盼的問題上展現大國胸懷，拿出大國作為。



＊習近平：兩國將強化能源戰略夥伴關係＊



習近平指出，兩國將強化能源戰略夥伴關係，穩步推進油氣合作大項目，加強能源領域重大

技術聯合創新攻關，拓展新能源合作，支持彼此保障能源安全，推進完善全球能源治理體系。他

指，將推進中俄科技創新合作，推動人工智能、物聯網、國際月球科研站等前沿領域合作。深化

兩國財政金融政策溝通，增強抵御金融風險的合力。深化共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接

合作。



＊普京：願同中方進一步密切戰略溝通協作＊



普京表示，俄中深化全面戰略協作有助於實現兩國各自發展，有助於維護兩國共同利益，對

維護世界戰略安全穩定也具有重要意義。俄方願同中方進一步密切戰略溝通協作，堅定相互支持

彼此維護主權和領土完整，堅定維護聯合國的核心協調作用，堅定維護國際法和國際公平正義，

推動構建更加公正合理的國際秩序。俄方願同中方繼續深化經貿、能源、科技、金融、交通等各

領域合作，共同辦好俄中體育交流年活動。

普京昨日（３日）啟程前往北京，今晚將出席北京冬奧會開幕禮。他在出發前通過內地官媒

發表署名文章稱，在即將進行的訪問中，將與習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問

題，重點討論發展經貿合作的問題。而克里姆林宮早前表示，考慮修建一條通往中國的天然氣新

管道。（ｗｌ）

