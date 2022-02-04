【大國博弈】美ＦＣＣ撤銷中聯通２１４牌照，工信部：無理打壓

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）日前以國家安全為由，撤銷中國

聯通（００７６２）旗下美國業務的營運許可授權。

在北京，工業和信息化部昨日（３日）發表聲明說，注意到美國聯邦通信委員會以國家安全

為由，決定撤銷中國聯通美洲公司的２１４牌照，批評美方進一步泛化國家安全、濫用國家力量

對中國企業進行無理打壓，嚴重破壞美國營商環境，損害中國企業和包括美國用戶在內的全球消

費者的正當權益。中方對此堅決反對。

聲明又說，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政

治化的錯誤做法，應為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取

必要措施，維護中國企業的正當權益。



＊聯通：美未經正當程序撤銷聯通美洲公司牌照＊



聯通官網同日發布聲明稱，ＦＣＣ在未列出具體事實，未經過正當程序的情況下就做出撤銷

聯通美洲公司２１４牌照的決定，聯通美洲公司將積極維護公司和客戶的合法正當權益。聯通集

團將密切關注事態發展。

聲明表示，集團注意到聯通美洲公司於美國時間２月２日收到ＦＣＣ撤銷２１４牌照的命令

。聯通美洲公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去２０年來，為客戶提供全球綜合電訊服

務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。（ｃａ）

