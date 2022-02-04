  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2022 08:34

【大國博弈】美ＦＣＣ撤銷中聯通２１４牌照，工信部：無理打壓

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）日前以國家安全為由，撤銷中國
聯通（００７６２）旗下美國業務的營運許可授權。
　　在北京，工業和信息化部昨日（３日）發表聲明說，注意到美國聯邦通信委員會以國家安全
為由，決定撤銷中國聯通美洲公司的２１４牌照，批評美方進一步泛化國家安全、濫用國家力量
對中國企業進行無理打壓，嚴重破壞美國營商環境，損害中國企業和包括美國用戶在內的全球消
費者的正當權益。中方對此堅決反對。
　　聲明又說，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政
治化的錯誤做法，應為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取
必要措施，維護中國企業的正當權益。

＊聯通：美未經正當程序撤銷聯通美洲公司牌照＊

　　聯通官網同日發布聲明稱，ＦＣＣ在未列出具體事實，未經過正當程序的情況下就做出撤銷
聯通美洲公司２１４牌照的決定，聯通美洲公司將積極維護公司和客戶的合法正當權益。聯通集
團將密切關注事態發展。
　　聲明表示，集團注意到聯通美洲公司於美國時間２月２日收到ＦＣＣ撤銷２１４牌照的命令
。聯通美洲公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去２０年來，為客戶提供全球綜合電訊服
務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/02/2022
【虛幣世界】節後比特幣仍窄幅上落，美股急跌拖累整體氣氛
財經熱話31/01/2022
【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五
香港要聞31/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
財經熱話31/01/2022
【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！
香港要聞31/01/2022
徐英偉辭任民政局局長　為出席「洪門宴」失當行為負責
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金