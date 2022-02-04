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04/02/2022 08:57

【大國博弈】王毅晤拉夫羅夫就烏克蘭等問題協調立場

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國外交部發聲明指，中俄兩國外長星期四在北京舉行會晤，雙
方就烏克蘭，阿富汗及朝鮮半島局勢等共同關心的地區問題，協調了立場。
　　王毅對拉夫羅夫表示，國家主席習近平今日與俄羅斯總統普京會面，體現兩國戰略合作的高
水平，彰顯兩國元首的高度互信及友誼。拉夫羅夫則指，兩國元首會晤對進一步深化俄中關係有
十分重要的意義，兩國展開高水平戰略合作及密切協調是雙方共識，不受國際政治局勢影響。
　　聲明又指出，拉夫羅夫在會面上，向中方通報俄美及與北約關係的最新進展，強調安全不可
分割的原則立場，中方表示理解及支持。

＊美國：俄中關係更緊密不影響入侵烏克蘭後果＊

　　美國國務院發言人普萊斯３日表示，就算俄羅斯與中國之間的關係更加密切，也不會對俄羅
斯入侵烏克蘭的後果有所影響，又指一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨經濟及金融制裁，只會令俄
羅斯的經濟更加脆弱。
　　普萊斯又警告，如果美國看到包括中國在內的公司，試圖迴避美國的出口管制行動的話，美
國擁有一系列工具可以部署作出應對。
　　拉夫羅夫目前正陪同俄羅斯總統普京在北京訪問，普京今日會與中國國家主席習近平會晤，
然後出席北京冬奧會開幕儀式。（ｃａ）

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