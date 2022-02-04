【北京冬奧】普京訪華前發文：將與習近平談經貿合作和能源項目等

《經濟通通訊社４日專訊》俄羅斯總統普京俄羅斯總統普京２月４日訪問中國北京，出席北

京冬奧會開幕禮，並與中國國家主席習近平會談。他出發前通過內地官媒發表署名文章稱，在即

將進行的訪問中，將與習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，將重點討論發展經

貿合作的問題。

新華社該篇題為《俄羅斯和中國：著眼於未來的戰略夥伴》的文章指出，在發展經貿合作的

問題方面，已經萬事俱備；兩國之間正在形成互惠互利的能源聯盟，除了長期向中國輸送油氣之

外，俄方還計劃實施一系列大型聯合項目。其中一個項目是在俄羅斯國家原子能集團的參與下，

從去年開始在中國核電站新建４台發電機組。所有這些都極大地加強了中國和整個亞洲地區的能

源安全。

文章還談到，加速西伯利亞和遠東地區的社會經濟發展是俄羅斯的戰略任務之一。這些地區

都是最靠近中國的區域，俄羅斯計劃積極發展地方合作，吸引中國投資和技術，拓展全球運輸和

貿易路線。例如已經開始對貝加爾－阿穆爾鐵路和跨西伯利亞大鐵路進行現代化升級改造。至

２０２４年，通過增加過境貨運量和縮短運輸時間，其運力將提高１倍半。此外，俄羅斯遠東地

區的港口基礎設施也得到了發展。所有這些都將進一步增強俄中經濟的互補性。

普京指，俄中兩國在當今複雜的國際局勢中，發揮著重要的穩定作用，不斷推動國際關係體

系的民主化進程，加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，防止以《聯合國憲章》為核心的國

際法律體系受到侵蝕。

而克里姆林宮早前表示，普京將會與習近平就加強金融及能源合作進行磋商，兩人亦會發表

聯合聲明，闡述俄中兩國對包括安全問題在內的全球重要問題的共同看法；普京和習近平將於周

五共進午餐，並可能簽署超過１５項協議。（ｃａ）

