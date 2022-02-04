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04/02/2022 13:40

【大國博弈】美國著手修例應對ＴｉｋＴｏｋ的潛在安全風險

　　《經濟通通訊社４日專訊》外媒報道，拜登政府正著手修訂聯邦規則，以應對內地短片應用
程式抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ和其他外資應用程式的潛在安全風險。
　　《華爾街日報》報道引述《聯邦公報》（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）公告稱，商
務部最近結束了對該規則修改建議的公眾意見徵詢期，該建議將擴大聯邦監督範圍，明確包括可
能被「外國對手用來竊取或以其他方式獲取數據」的應用程式。
　　根據該規則，商務部長實際上可以禁止被認為有不可接受的安全風險的外國應用程式。根據
擬議的規則，這可能迫使ＴｉｋＴｏｋ等社交媒體平台和其他連接到互聯網的軟體應用程式提交
給第三方審計，進行源代碼檢查和監測顯示用戶數據的日誌。
　　報道稱，拜登政府官員會謹慎行事，以確保其行動經得起法律挑戰。除了擬議的規則調整外
，商務部還向白宮提交建議，以進一步解決中國應用程式收集的美國用戶數據可能與北京方面共
享的風險。
　　據報，美國官員稱，除了美國商務部的行動外，美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）已重新
開始與ＴｉｋＴｏｋ談判，尋求改變ＴｉｋＴｏｋ的系統，以化解美國政府對中國政府獲取美國
用戶個人數據能力的擔憂。ＣＦＩＵＳ可能會要求ＴｉｋＴｏｋ將其數據只存放在美國，並要求
這些數據接受值得信賴的美國国家安全官員的監督。（ｃａ）

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